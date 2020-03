Elena Santarelli preoccupata per il figlio Giacomo: “Veniamo da un tumore, non è un momento facile”

Elena Santarelli preoccupata per l’emergenza Coronavirus

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista ad Elena Santarelli, protagonista di Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai Uno condotto da Marco Liorni. La soubrette laziale è molto preoccupata per quello che sta accadendo da qualche settimana in Italia, ovvero l’emergenza Coronavirus.

E’ un momento molto delicato per la loro famiglia, ma in particolare per il figlio Giacomo Corradi. La donna ha detto che arrivano da tre anni di lotta contro un tumore, proprio adesso che si stanno rialzando devono combattere contro quello che sta succedendo nel nostro Paese.

Il virus si sta diffondendo rapidamente in tutte le regioni e colpisce anziani ma anche coloro che sono malati e col sistema immunitario basso. Proprio per questo Elena ha detto: “Sono molto preoccupata per mio figlio, proprio ora che sta tornando a una vita più serena”.

Preoccupazione per la salute del figlio Giacomo Corradi

Intervistata da Chi, Elena Santarelli ha parato molto del calvario che ha dovuto passare il suo figlioletto Giacomo. Quest’ultimo, infatti, era affetto da un tumore cerebrale, quindi si è sottoposto a degli interventi chirurgici per rimuovere il male, ma anche cicli di chemioterapia che gli hanno fatto cadere i capelli.

Ora, però, una volta guarito il ragazzino pensa al suo futuro. La soubrette che è stata vittima di un tremendo scherzo de Le Iene, riguardo il suo bambino ha detto che da grande vuole laurearsi in Economia così zio gli lascia tutti i suoi clienti ed è apposto. Corradi Junior è un bravo ragazzino e fa e cose dei suoi coetanei, ovvero giocare ai videogiochi e ascoltare musica.

Elena Santarelli e il suo ruolo ad Italia Sì

Nel corso della lunga intervista per il periodico Chi, Elena Santarelli si è soffermata anche sulla sua partecipazione fissa a Italia Sì. Ricordiamo che quest’ultimo va in onda tutti i sabati pomeriggio su Rai Uno ed è guidato da Marco Liorni.

Il ruolo che interpreta le piace tantissimo ed è felice del team che l’affianca. Infine la soubrette laziale ha detto: “Anche io, però, come mio figlio sogno in grande, ma senza patologia da esaurimento, sia chiaro”.