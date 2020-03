“Diventerò mamma…”: Cristiano Malgioglio choc, il suo compagno vuole un figlio da lui

Cristiano Malgioglio annuncia di volere un figlio nello show di Chiambretti

Mercoledì sera su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne. Un appuntamento privo di pubblico per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Dopo la discussione dietro le quinte, finalmente Cristiano Malgioglio e Piero Chiambretti hanno fatto pace presenziando in trasmissione.

Il paroliere catanese, con la sua ironia che lo contraddistingue ha rivelato di essere innamorato di un uomo tunisino. Quest’ultimo, però, non vuole venire nel nostro Paese per paura del virus che sta circolando ultimamente. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto una bella novella: “Divento mamma, Chiambretti! Lui vuole un figlio da me!”.

La lite dietro le quinte di CR4 – La Repubblica delle Donne

Chi ha seguito la puntata della settimana scorsa di CR4 – La Repubblica delle Donne, sa perfettamente che Cristiano Malgioglio non voleva entrare in studio per non parlare di Morgan. Con la gabbia vuota, il padrone di casa Piero Chiambretti aveva fatto un appello affinché il cantautore siciliano tornasse ad occupare il suo posto.

Ma niente da fare l’ex gieffino non è ha voluto sapere, quindi il conduttore è stato costretto a recarsi dietro le quinte per avere un confronto con Cristiano. Una volta davanti ha provato a convincerlo anche se l’artista siculo ha detto di essersi recato comunque al centro Mediaset per evitare di pagare una penale.

Piero Chiambretti ironizza con Cristiano Malgioglio sulla sua voglia di maternità

Tra i tanti ospiti arrivati nella nuova puntata di CR 4 – La Repubblica delle Donne era presente anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 Clizia Incorvaglia. Ricordiamo che quest’ultima nella casa di Cinecittà ha intrapreso un flirt con Paolo Ciavarro. Il conduttore Piero Chiambretti ha poi fatto una battuta su Cristiano Malgioglio.

Dopo aver saputo che il cantautore diventerà ‘mamma’ ha detto: “Vada già in sala parto, gallina padovana!”. Una battuta, quella dell’artista torinese, che fa intendere che le tensioni tra i due è solo un ricordo lontano.