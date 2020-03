Enzo e Pamela di Uomini e Donne si sposano? Proposta di matrimonio e figli

Enzo Capo e Pamela Barretta stanno vivendo serenamente la loro relazione al di fuori di Uomini e Donne. Quando la coppia decise di lasciare il programma furono in molti a credere che sarebbero durati poco o nulla.

Le cose, però, non sono andate affatto in questo modo, sta di fatto che i due hanno anche lasciato intendere di essere in procinto di fare dei passi molto importanti. Nel rispondere ad alcune domande, infatti, la dama ha parlato di probabile matrimonio e figli.

Le risposte di Pamela incuriosiscono il pubblico di Uomini e Donne

Molto spesso Pamela si diverte a rispondere alle domande e curiosità dei fan e in queste ore ha sganciato uno scoop su Enzo che sta entusiasmando i fan di Uomini e Donne. Un utente, infatti, le ha domandato se ha voglia di diventare nuovamente madre prima dei 40 anni. Ricordiamo che la donna ne ha 37 ed ha già un figlio di 17 anni avuto da una precedente relazione.

Ad ogni modo, la protagonista ha risposto che, con le giuste condizioni, sarebbe felicissima di provare di nuovo questa gioia immensa. Successivamente, però, un altro fan le ha fatto una domanda sul matrimonio che ha lasciato spazio all’ipotesi che i due stiano prendendo la loro storia molto seriamente. L’utente in questione le ha domandato se sposerà mai il suo compagno. A quel punto, allora, la protagonista ha detto che la proposta ufficiale deve arrivare sempre dall’uomo.

Enzo resta in silenzio

Insomma, questa ha tutta l’aria di essere una velata frecciatina al suo compagno. Dalle sue risposte, infatti, si è evinto che la Barretta non stia aspettando altro che un passo da parte del suo fidanzato. Ad ogni modo, se Pamela ha parlato così apertamente della questione, da parte di Enzo vige ancora il silenzio, cosa che sta incuriosendo i telespettatori di Uomini e Donne.

Come mai il cavaliere non è minimamente intervenuto sulla vicenda? Sta facendo finta di nulla o, semplicemente, ha già in serbo qualche bella sorpresa per la sua compagna? Lo scopriremo in seguito. Nel frattempo, i due protagonisti si stanno godendo la loro storia anche con la compagnia di Armando Incarnato. Il discusso cavaliere del trono over, infatti, è molto amico di Capo, sta di fatto che spesso sono stati avvistati insieme.