Pamela Barretta ed Enzo Capo in ‘crisi’: spunta Armando (FOTO)

Dopo aver abbandonato il parterre di Uomini e Donne, Pamela Barretta ed Enzo stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Tra viaggi, nuovi progetti e sopratutto il desiderio di formare una nuova famiglia, la coppia è davvero innamorata.

A quanto pare, però, tra i due sembra essere spuntato un terzo incomodo. Stiamo parlando di Armando Incarnato che secondo alcune indiscrezioni ha mandato in crisi i due i fidanzati. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Enzo Capo e Pamela Barretta in crisi?

Ormai Armando è uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over. Il napoletano non sembra rassegnarsi al fatto di essere single e dopo averci provato con tutte le dame del parterre è pronto a ricorteggiare Pamela Barretta. Enzo Capo, fidanzato ufficiale della dama comincia a perdere potere nella sua relazione e cerca in tutti i modi di tenere lontano il cavaliere.

Durante una festa dove, i molti invitati erano proprio volti di Uomini e Donne, Incarnato ha incontrato la coppia tornata da pochi giorni dalle Maldive. La festa si è conclusa tra belli, cibo e chiacchiere. Proprio in quel momento l’attore di Gomorra ha deciso di fare un passo avanti con Pamela. (Continua dopo il post)

Armando Incarnato terzo incomodo

Secondo alcune indiscrezioni non appena Enzo Capo si è allontanato da Pamela, Armando si è buttato sulla donna, avendo così un contatto diretto con lei. Questo comportamento, però, non è piaciuto all’imprenditore che con molta eleganza ha allontanato il cavaliere e ha stretto a se la sua dama.

In una storia Instagram, Armando Incarnato ha ribadito che Enzo, ha fatto benissimo a tenerlo lontano dalla Barretta anche se non si sarebbe mai permesso di fare delle avances alla signora. Voi ci credete?

Intanto, l’attore non sembra avere una bella nomea e proprio negli studi televisivi di Uomini e Donne continua a ricevere critiche ed insulti. Molti non credono alla sua buona fede, tra cui anche Tina e Gianni, che pensano che abbia una fidanzata fuori. Lo stesso anche le dame, nessuna almeno per adesso è pronta a rapportarsi con lui.