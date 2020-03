Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, parole di stima e di affetto reciproche

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono grandi amiche, e non è di certo un segreto. Le due donne, infatti, hanno più volte manifestato il loro bene reciproco e si sono spesso divertite insieme nelle trasmissioni televisive.

Tra tutte, ad esempio, Tu Si Que Vales. Un rapporto molto stretto che alcuni hanno persino scambiato per qualcosa in più. Nulla c’è, però, che vada oltre una sana e bella amicizia. Maria De Filippi, che potrebbe presto sbarcare in RAI, e Sabrina Ferilli si sono scambiate parole ricche d’affetto e di stima.

Sabrina Ferilli, ecco cosa prova per Maria De Filippi

Sabrina Ferilli ha dichiarato in più occasioni il suo pensiero su Maria De Filippi e sul rapporto che le lega ormai da diversi anni. E lo ha sempre fatto scherzando. “Maria per me è fondamentale: sa custodire bene i segreti, sa ascoltare e soprattutto è una perfetta confidente che sa consigliare e capire il suo ascoltatore”.

Maria è, dunque, una donna di cui Sabrina Ferilli si fida ciecamente. Una persona speciale di cui non potrebbe più fare a meno. “Con Maria mi diverto molto, mai un momento noioso”. E di questo se ne accorgono anche i telespettatori spesso molto divertiti dal rapporto complice tra le due donne.

Maria De Filippi, le parole su Sabrina Ferilli

Anche Maria De Filippi, notoriamente più impostata rispetto all’amica, si è espressa più volte sul suo rapporto con la sua sensualissima amica. La conduttrice pavese ha riservato parole ricche di stima e di affetto verso l’attrice romana a cui è davvero molto legata. In una recente intervista, ha dichiarato “Sabrina non è solo un’amica, ma una donna molto divertente”.

La De Filippi ha poi voluto sottolineare gli aspetti che la differenziano dall’amica. A fare la differenza sarebbe il fatto che la Ferilli è sempre molto presente mentre a “latitare”, a volte, è proprio lei. “Non ci sono tutti i giorni ma ci sarò sempre nei momenti importanti delle persone a cui voglio bene”. Poi prosegue “Lei è onesta, intelligente, simpatica e riflessiva”.

E quale, se non questo, è il senso dell’amicizia?