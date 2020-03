“L’auto completamente distrutta…”: il terribile incidente, Vanessa Incontrada ricorda la sua brutta esperienza

Vanessa Incontrada al Serale di Amici 19

Dopo aver interpretato magistralmente la fiction ‘Come una madre’ su Rai Uno, Vanessa Incontrada è tornata sul piccolo schermo, ma alla concorrenza. Infatti da venerdì scorso l’attrice iberica è una delle giurate della 19esima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Un nuovo ruolo per la donna dopo aver condotto al fianco di Gigi D’Alessio tre appuntamenti di 20 anni che siamo italiani. In quell’occasione l’artista aveva fatto un lungo e commovente monologo sulla bellezza e sulle critiche che lei stessa riceve per la sua forma fisica, considerata in sovrappeso e piena di smagliature e lentiggini.

Le critiche per il suo aspetto fisico

Tempo fa, attraverso una lunga intervista Vanessa Incontrada aveva confessato di avere avuto un periodo molto difficile dopo la gravidanza. Una ripercussione che non era dovuta solamente al suo fisico che era cambiato, ma anche dal punto di vista emotivo e professionale.

Una situazione che per fortuna è migliorata col tempo accettando in prima persona le problematiche che comporta spesso una gravidanza. Tuttavia la furia dei cosiddetti leoni da tastiera non si vuole placare, infatti ogni post che l’attrice italo-spagnola posta sui social network è oggetto di critiche. Parole velenose e cattive che si indirizzano sempre in una sola direzione: il suo corpo.

Vanessa Incontrada parla del suo incidente stradale

Ospite in una puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti, Vanessa Incontrada è tornata a parlare di un episodio che le completamente cambiato l’esistenza. In tanti non sono a conoscenza del terribile incidente che ha subito quattro anni fa. La giudice del Serale di Amici 19 ha raccontato del sinistro che per poco non le aveva tolto la vita. La soubrette spagnola ha rivelato di quando a bordo della sua macchina è stata tamponata da un altro veicolo.

Un impatto che le causò la perdita delle ruoti anteriori dell’auto. Nel programma di Giletti disse che sta peggio oggi di ieri, perché ieri aveva questa adrenalina addosso dallo spavento. “Devo dire che fortunatamente è andato tutto bene, anche se la mia macchina è andata completamente distrutta”, ha concluso la Incontrada.