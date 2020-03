Caos ad Amici, arriva un medico in classe: il motivo è il Coronavirus!

Anche nella scuola di Maria De Filippi si parla di Coronavirus.

Anche nella scuola di Amici si parla di Coronavirus e la redazione ha deciso di far entrare un medico in classe per prevenire e consigliare gli alunni su come comportarsi. Ormai l’influenza partita dalla Cina, ha raggiunto anche in nostro paese e ogni giorno i casi aumentano a dismisura.

Arriva il medico ad Amici

Il dottore ha spiegato agli alunni della classe che quello che sta accadendo fuori da Amici è davvero preoccupante. C”’è bisogno di seguire delle regole comportamentali per evitare la diffusione del virus”, ha affermato il medico. Per prevenire i contagi bisogna lavarsi continuamente le mani con un prodotto che contenga del cloro.

Inoltre, ha anche chiesto ai ragazzi che nel caso in cui dovessero prendere un raffreddore dovranno indossare subito una mascherina. Infine, il medico ha precisato che ne gli animali domestici e ne i prodotti arrivati dalla Cina diffondono il virus.

Bisogna solamente prevenire e sopratutto evitare falsi allarmismi. Il Coronavirus è una semplice influenza che diventa problematica e può causare la morte la dove ci siano casi particolari. Ad esempio, può essere aggressivo nei confronti di un anziano o in coloro che hanno già problemi respiratori o gravi patologie.

Cambio palinsesto per il serale? La decisione Mediaset

Purtroppo l’arrivo del Coronavirus in Italia sta portando gravi ripercussioni sull’economia e non solo. Per prevenire, Rai e Mediaset hanno eliminato il pubblico negli studi televisivi mandando in onda i programmi solo con le conduttrici.

Nelle ultime ore, le due reti hanno modificato anche i loro palinsesti e il serale di Amici sembra aver subito una variazione. Venerdì scorso è iniziata la prima puntata e molto probabilmente la seconda potrebbe andare in onda giovedì 5 marzo e non il 6.

Se ciò dovesse accadere, Maria dovrà fare i conti con la fortissima a serie tv “Don Matteo”, che andrà in onda regolarmente visto il rinvio della semifinale di Coppia Italia Napoli-Inter. Intanto, per ora, non resta altro che aspettare.