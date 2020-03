GF VIP, nuova lettera del marito di Adriana Volpe: “Un gioco al massacro”

Il marito di Adriana Volpe ha deciso di scrivere una nuova lettera per sua moglie, chiusa all’interno della casa del GF VIP. L’imprenditore ha voluto mettere a tacere gli ultimi pettegolezzi nati sulla donna e sui suoi presunti flirt, sia con Denver sia con Zequila.

Dopo un primo momento di forte sgomento e di rammarico, Roberto Parli ha deciso di manifestare tutto il suo amore alla sua donna, nella speranza che viva questa esperienza nel migliore dei modi.

La nuova lettera del marito di Adriana

In questi giorni, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri sta vivendo dei momenti parecchio turbolenti. A scombussolare la sua serenità ci pensò una missiva scritta dal suo uomo e finalizzata a farle sapere quanto ci fosse rimasto male di alcuni suoi comportamenti. A seguito di quel gesto, la donna ha cominciato a stare male e a protestare anche contro la produzione del GF VIP per aver mandato in onda filmati errati e volti solo a fomentare un gossip inesistente.

Per tale ragione, il marito di Adriana Volpe ha deciso di scrivere una nuova lettera indirizzata alla compagna di vita per rassicurarla. L’uomo ha detto di essere fiero e felice di come si stia comportando la donna. Inoltre, è intervenuto anche sul l’affaire Zequila ed ha detto che non è necessario aggiungere altro poiché sua moglie lo ha già asfaltato a dovere.

Roberto Parli rassicura la Volpe

Anche per quanto riguarda Andrea Denver, l’agente immobiliare ci ha tenuto a chiarire di essersi impressionato a causa della distanza e della mancanza. Purtroppo, quando si entra a far parte del mondo della televisione si può venire inarrestabilmente travolti da un gioco al massacro che può distruggere. Ad ogni modo, questo non deve essere assolutamente il loro caso.

Nella nuova lettera del marito di Adriana Volpe, il protagonista ci ha tenuto a dire che sia lui sia Gisele sosterranno sempre la concorrente e saranno sempre dalla sua parte. Lui stesso, infine, ha definito tutti i gossip trapelati negli ultimi giorni completamente inesistenti e privi di fondamenti razionali. Questo servirà a tranquillizzare un po’ lo stato d’animo della Volpe?