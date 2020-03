Avete mai visto i genitori di Amadeus, conduttore dei Soliti Ignoti? Ecco Antonella e Corrado [FOTO]

Amadeus: dopo il successo di Sanremo 2020 ritorna ai Soliti Ignoti

Da qualche stagione Amedeo Sebastiani, alias Amadeus è alla guida dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno. L’artista, inoltre è reduce della conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, cui è stato anche il direttore artistico. E a proposito della kermesse canora, nella quarta serata il marito di Giovanna Civitillo ha presentato i suoi genitori al pubblico: Corrado e Antonella Sebastiani.

Il professionista ha lasciato il palcoscenico dell’Artiston e si è recato alla platea subito dopo la performance di Giordana Angi che ha interpretato il brano ‘Come mia madre’, dando un bacio a colei che l’ha messa al mondo e ringraziare i genitori per l’appoggio che gli hanno sempre dato.

Chi sono Corrado e Antonella Sebastiani?

Non tutti sanno che il vero nome di Amadeus è Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno è di origine siciliana, per la precisione di Palermo. Il professionista di Rai Uno si è trasferito a Verona insieme ai genitori quando era ancora molto giovane.

Lui fu costretto a trasferirsi al nord per seguire il lavoro del padre che è un istruttore di equitazione. L’uomo lavorava per un noto circolo ippico della città scaligera con le qualifiche di Istruttore Federale di III° Livello. (Continua dopo la foto)

La commozione di Giovanna Civitillo al Festival di Sanremo 2020

Durante la settimana sanremese, oltre ai genitori Corrado ed Antonella Sebastiani, era presente anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Inoltre tra le prime file della platea del Teatro Ariston della cittadina ligure c’era il figlio nato dal loro amore, ovvero Josè, grande appassionato dell’Inter. La neo moglie e ragazzino sono stati più volte inquadrati dalla regia della tv di Stato.

La donna che per l’occasione ha fatto da inviata speciale per La vita in diretta, si è commossa moltissimo per il monologo fatto dalla valletta Rula Jebreal. Un discorso scritto contro la violenza sulle donne. Proprio in quella serata e in quel preciso momento la compagna di Amadeus è stata inquadrata con le lacrime agli occhi.