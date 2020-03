Uomini e Donne, Clarissa Marchese vicina al parto: ‘Sarà un momento nostro, non voglio foto e post sui social’

Clarissa Marchese è vicina al parto. Ecco che cosa ha raccontato alla rivista di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Clarissa Marchese vicina al parto

Clarissa Marchese, ex Miss Italia, ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista tre anni fa. In quell’occasione ha portato avanti il suo percorso fino alla fine con Luca Onestini e Federico Gregucci, ma la sua preferenza era chiara.

Da quando Federico è entrato in studio per lei, qualcosa è cambiato molto velocemente nel suo percorso. Infatti, nelle ultime esterne la scelta era palese. Clarissa e Federico hanno iniziato una storia d’amore che dopo alcuni mesi li ha visti trasferirsi a Miami, dopo due anni sposarsi e aspettare una bambina.

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine Clarissa ha raccontato le emozioni che sta vivendo in questo periodo quando manca davvero poco alla nascita della loro bambina. Nonostante qualche dolore in più, ha avuto una gravidanza serena, bella e il cambiamento del suo corpo l’ha vissuto bene. I cambiamenti che ci sono stati nella sua vita e in quella di Federico sono stati voluti e quindi come coppia sono molto uniti.

Niente foto sui social: momento solo nostro

Arya, questo il nome scelto per la bambina che sta per arrivare, nascerà a Miami in una clinica già scelta dai futuri genitori. Tuttavia, anche se manca poco, Clarissa ha confessato che manca ancora qualche oggetto e che è in costante contatto con sua mamma per provvedere alle ultime cose.

In attesa del 21 marzo, termine ultimo per il parto, Clarissa ha detto di aver preso una decisione. In occasione della nascita della bambina vuole vivere quei momenti solamente con suo marito e con le loro famiglie. Non vuole foto, non vuole post sui social, ma solo intimità. Poi con il tempo ovviamente mostrerà la sua bambina e continuerà a far vedere a chi la segue momenti della sua vita quotidiana.

Il rapporto con Federico

Di solito, con l’arrivo di un bebè il rapporto di coppia cambia. Ovviamente, questo è successo anche a Clarissa e Federico. Lui è molto impegnato con il suo lavoro, ma Clarissa ha fatto di tutto per ritagliare dei momenti che fossero tutti per loro come da veri sposini: cene romantiche, passeggiate al chiaro di luna. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?