Sossio Aruta Grande Fratello vip sta perdendo la bussola?

Sara Soldati massaggia Sossio Aruta ma cosa succede?

Sossio Aruta ex corteggiatore di U&D cosa sta combinando nella casa più spiata d’Italia? Tutti ancora lo ricordano in balia delle bellissime tentatrici del programma Temptation Island Vip e vederlo all’interno della casa del GF facendosi fare dei massaggi da Sara Soldati non fa che riportarci a quei momenti e situazioni poco piacevoli.

La sera appena trascorsa il bel Sossio si è rilassato fin troppo. Dopo una competizione di Pin pong dove è stato sottoposto ad una dura prova fisica, ha così pensato di farsi fare un bel massaggio dalla sua coinquilina Sara Soldati.

Quindi non pensando alla compagna Ursula Bennardo che proprio 24 ore prima sui social si mostra in lacrime per le belle parole che Sossio le ha dedicato, ricordando i 2 anni del loro amore e della nascita della piccola Bianca alla quale ha mandato un speciale bacio. Cosa accadrà ora e quale sarà la reazione della compagna?

Poco sonno e tante confessioni nella casa del GF

Nella casa del Gf Vip si dorme veramente poco, così si discute tanto, e soprattutto, ci si fanno delle confidenze. Sembra che per qualche ora le polemiche siano state allontanate infatti ieri sera è stata una serata all’insegna della spensieratezza.

Infatti tra competizioni di ping pong, e i preparativi per il calendario con gli inquilini della casa più spiata d’Italia tutto si è svolto nella massima serenità. Però Antonio Zequila si è un pò isolato, ha preferito vedere lo scenario da lontano, e mettendosi vicino ad Antonella Elia dicendogli che per fortuna c’è lei nella casa con Aristide.

Er Mutanda appare infastidito dai continui attacchi nei sui confronti, sostiene di averla sempre difesa. Quindi che non accetta le negatività da parte degli inquilini della casa perchè bisogna essere rispettosi nei confronti di tutti. A quel punto Antonio si lascia andare ad una confidenza molto personale: dicendo di essere tanto dispiaciuto che questa situazione con Marina sia finita.

Per cui ancora gli farebbe molto piacere poter ricevere un sms da una persona che ha amato tanto, e che sente di averne ancora bisogno. La relazione fra Zequila e Marina è finita l’inverno dell’anno scorso, ma Antonio non sembra averla ancora dimenticata: il Grande Fratello valuterà l’idea di fargli ricevre un messaggio dall’ex fidanzta?