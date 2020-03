I concorrenti del GF VIP si ribellano contro gli autori: frasi e gesti di protesta

Questa edizione del GF VIP sta generando non poche polemiche, non solo tra gli spettatori, ma anche tra gli stessi concorrenti che, infatti, nelle ultime ore hanno protestato contro gli autori.

Molte persone hanno notato che la produzione del reality show sta adoperando dei comportamenti diversificati per i singoli concorrenti. Anche Alfonso Signorini, nel corso delle varie dirette ha dato luogo a comportamenti che sono stati fortemente criticati.

Lo sfogo di alcuni concorrenti contro il GF VIP

In queste ore, alcuni concorrenti del GF VIP si sono scagliati contro gli autori. I protagonisti di tale protesta sono stati Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto. I due ragazzi si sono lasciati andare a commenti poco carini verso i vertici del programma. Nel caso specifico, i due hanno palesato un forte dissenso verso la scelta di incentrare la maggior parte delle dirette su Antonio Zequila.

L’attore è diventato il perno principale di tutto il format, ogni sorpresa o siparietto divertente pare abbia a che fare con lui. Patrick, ad esempio, ha detto che anche la sorpresa a Paola è avvenuta perché in settimana la ragazza aveva litigato con Er Mutanda, ma non è tutto. I due hanno anche fatto riferimento a quanto accaduto con Antonella Elia e a come è stata trattata nella scorsa puntata.

Adriana disobbedisce agli autori

A quanto pare, anche lei sembra avere un ruolo primario in questa edizione del reality show. La showgirl riceverebbe un trattamento speciale da parte di tutti, per cui può comportarsi come vuole, tanto viene sempre perdonata. A sollevare questa situazione sono stati anche i telespettatori he, infatti, su Twitter si sono scagliati contro Alfonso Signorini per aver difeso la donna nonostante abbia messo le mani addosso alla Marini.

Infine, tra i vari concorrenti che si sono scagliati contro gli autori del GF VIP c’è anche Adriana Volpe. Quest’ultima non ha affatto digerito i video che sono stati mostrati a suo marito in merito al presunto flirt con Andrea Denver. Per tale motivo, nei giorni passati si è strappata via il microfono ignorando le ripetute esortazioni da parte della produzione a rimetterselo. Insomma, è in atto un colpo di stato?