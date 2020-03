Elisabetta Canalis parla della lite con Maddalena Corvaglia: ‘Non c’è una possibilità di pace’

Maddalena Corvaglia ritorna a parlare della rottura con la Corvaglia

L’amicizia che per anni ha legato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sembra ormai del tutto terminata. Le due ex veline di Antonio Ricci si sono sempre rifiutate di rilasciare dichiarazioni in merito ma l’ex di George Clooney questa settimana ha rotto il silenzio e ha detto la sua…

In un intervista rilasciata al Magazine “Grazia”, la giovane mora ha detto che difficilmente le rivedremo insieme… Vediamo nei dettagli cosa ha raccontato.

Perché Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno litigato?

Cosa è successo realmente tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis? Questa è la domanda che da più di un anno si chiedono i fan delle due ex veline. Per tantissimo tempo, le due donne hanno condiviso, lavoro, vacanze, passioni e sopratutto amicizia ma purtroppo qualcosa si è rotto. Secondo alcune indiscrezioni, la lite tra le due sarebbe arrivata nel momento in cui la mora è ritornata in Italia dopo la sua lunga permanenza a Los Angeles. ù

Quest’ultima, insieme alla collega sarda aveva aperto una palestra e alcuni problemi finanziari legati all’attività avrebbero portato a delle pesanti discussioni fra le due. Infatti, pochi mesi fa, la stessa Canalis aveva fatto sapere di avere deciso di chiudere definitivamente l’attività.

Le parole della ex velina di Striscia La Notizia

La rottura tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia dunque sembra essere confermata. Seppur non in modo diretto, l’ex compagna di Clooney ha lasciato intendere al giornalista di Grazia che tra lei e la sua ‘vecchia’ amica ormai non corre buon sangue.” L’unica cosa che posso dire e che i sentimenti che provo non vanno di pari passo con la razionalità. Amo incondizionatamente ma quando alzo un muro difficilmente lo abbatto“, queste le parole dell’ex velina di Striscia.

Oggi le due donne conducono vite molto diverse. Elisabetta molto attiva sui social posta di continuo scatti e immagini piccanti, mandando in exstasy i propri seguaci. La Corvaglia, invece, è molto più discreta e dopo la separazione da Stef Burns, lo storico chitarrista di Vasco Rossi, ha preferito concentrarsi sulla sua figlioletta.