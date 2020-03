Uomini e Donne: Giulia e Daniele in crisi? Gli strani movimenti social della coppia

I movimenti sospetti di Daniele e Giulia stanno preoccupando i loro fan. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon in crisi?

Prima della pausa natalizia a Uomini e Donne Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. La sua decisione è arrivata del tutto inaspettata. Dopo un percorso di conoscenza con Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, Giulia in una puntata ordinaria ha deciso di confessare a tutti che aveva iniziato a provare un sentimento per Daniele. Non voleva più continuare il suo trono ma uscire e iniziare una vera storia d’amore con lui. Daniele si è alzato per abbracciarla e baciarla e insieme hanno ballato sotto la cascata di petali rossi.

Dopo appena un paio di settimane, la coppia, ospite nel programma, ha annunciato che erano sicuri di voler andare a convivere. In fondo non facevano altro che stare sempre insieme, quindi perché non cercare un posto tutto loro? Infatti, scelta la zona di Roma più appropriata, hanno trovato un appartamento in cui andare a vivere insieme. Tuttavia, nelle ultime settimane qualcosa ha iniziato a preoccupare i fan.

Giulia e Daniele: movimenti social sospetti

Qualche settimana fa sono comparse sui profili Instagram di Daniele e Giulia delle frasi strane. L’ex tronista ha condiviso questo pensiero: “Ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere”. Poi l’ex corteggiatore ha scritto: “Ricorda: esserci quando è il momento, non quando si ha un momento. Questo fa la differenza.”

Non solo, ma Daniele è stato visto in discoteca e a varie feste senza la sua fidanzata e Giulia ha rimosso dal suo profilo Instagram alcuni post. Insomma, i fan della coppia tanto amata di Uomini e Donne hanno iniziato a parlare di crisi ed effettivamente gli indizi ci sono tutti. Voi che cosa ne pensate? Al momento nessuno dei due ha voluto confermare o smentire questo gossip.

Le ultime coppie di Uomini e Donne

All’inizio di questa stagione di Uomini e Donne sul trono c’erano Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Ebbene, oltre a Giulia che ha avuto, almeno nel programma, il suo lieto fine, anche Giulio e Alessandro alla fine sono riusciti a trovare una fidanzata.

Giulio ha scelto Giulia con la quale è andata a convivere dopo un paio di settimane; Alessandro, invece, ha iniziato una relazione con Veronica. Sara ha abbandonato il trono ma poi è tornata con il suo ex fidanzato.