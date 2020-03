Vanessa Incontrada, le parole che hanno offeso Javier ad Amici 2020

Il serale di Amici 2020 è iniziato da appena una puntata e, di già, le tensioni tra i ragazzi sono altissime. A scaldare ancor di più gli animi sono i giudizi dati dalla giuria nei confronti delle esibizioni degli allievi. E proprio uno dei giudici, Vanessa Incontrada, ha fatto delle considerazioni verso Javier che al ballerino cubano non sono affatto piaciute.

Vanessa Incontrada, sfida di ballo a tre

Dopo le prime perplessità espresse in puntata nei confronti di Javier, Vanessa Incontrada ha lanciato una sorta di sfida a 3 ballerini, Valentin, Nicolai e, per l’appunto, Javier. La richiesta della showgirl è chiara: i ragazzi nel ballare i pezzi assegnati dovranno dar emergere al massimo il proprio spirito latino e guerriero. La coreografia dei balli è stata scelta proprio dalla Incontrada.

Una volta visionate le prove dei tre allievi, Vanessa Incontrada ha fatto pervenire ai ragazzi un video con il giudizio di ciascuno. Particolarmente severo il parere su Javier di cui la donna dice “Guardandolo non direi mai che è un cubano. Di Valentin io direi che è latino, di Javier non lo direi mai”.

La reazione di Javier alle parole della Incontrada

La reazione dei ballerini ai giudizi di Vanessa Incontrada non si è fatta, naturalmente, attendere. Javier, in particolare, si è molto risentito per il giudizio ricevuto e per il fatto che, secondo lui, le coreografie assegnate miravano ad evidenziare le caratteristiche degli altri ballerini e non le sue.

Javier e Nicolari, lo sappiamo bene, si sono scontrati diverse volte nelle ultime settimane di permanenza nella scuola. Hanno modi di pensare e di vedere la danza forse un po’ diversi e, con le parole di Vanessa Incontrada, nessuno dei due si è presentato alla lezione successiva. Proprio per questo hanno ricevuto entrambi un richiamo ufficiale da parte della redazione.

L’ennesimo colpo da assorbire per il ballerino Javier che parlando con Talisa aveva già espresso il suo stato d’animo negativo e la sua grande tristezza. Il ballerino si sentirebbe perso e nemmeno le parole della compagna “Tu sei molto vicino alla perfezione” lo hanno calmato facendolo scoppiare in un pianto liberatorio.