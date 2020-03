“Che davanzale…”: Claudia Ruggeri atomica, la cognata di Paolo Bonolis esce di seno ad Avanti un altro [FOTO]

Il grande successo del quiz tv Avanti un altro!

Continua il grande successo di pubblico per Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 che nel 2020 sta festeggiando la nona edizione. I responsabili di questi risultati strepitosi non sono solamente i due conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche tutta la squadra del programma che vien registrato nello studio 1 del centro Elios di Roma.

Tra questi i vari personaggi del mini-mondo capitanati dalla veterana Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia. Ma la cognata del presentatore romano continua a far parlare di sé per altre questioni, ovvero per le foto sensuali che posta quasi ogni giorno sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Claudia Ruggeri incanta i follower con una foto audace

Claudia Ruggeri ci è ricascata. Infatti, osservando il suo account IG nelle ultime ore ha postato uno scatto decisamente bollente. La cognata di Paolo Bonolis si trova in compagnia di due protagonisti di Avanti un altro, ma l’attenzione dei follower si è concentrata principalmente su Miss Claudia. Il motivo?

Quest’ultima, come il suo solito, indossa un vestitino audace dove mette in mostra tutte le sue grazie. In particolare ha una scollatura talmente profonda da mostrare il suo décolleté prosperoso in tutta la sua bellezza. Ovviamente l’iniziativa della modella ha mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network ricevendo migliaia di likes e complimenti. (Continua dopo il post)

La nuova Bonas Sara Croce fa perdere la testa al pubblico di Avanti un altro!

Ma Claudia Ruggeri non è l’unica che fa girare la testa al numeroso pubblico di Avanti un altro. Infatti da quest’anno nella grande famiglia del game show di Canale 5 si è aggiunta un’altra bellezza mozzafiato. Stiamo parlando di Sara Croce, la nuova Bonas che ha preso il posto di Laura Cremaschi, ora nel salottino come fashion blogger.

I telespettatori la conoscono sin dai tempi di Ciao Darwin 8 dove impersonava Madre Natura. La ragazza, che di recente ha raccontato di aver dato un due di picche a Cristiano Ronaldo, in trasmissione si presenta con un abitino ammiccante che mette in evidenza il suo lato B.