“Dite cose false…”: Elettra Lamborghini al veleno contro Striscia la Notizia, ecco cosa è successo

Elettra Lamborghini protagonista della rubrica Fatti e Rifatti

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda mercoledì 4 marzo 2020 i telespettatori hanno visto la rubrica Fatti e Rifatti. Il tg satirico parla dei personaggi del mondo dello spettacolo che, secondo un loro chirurgo valuta se si sono rifatti oppure no. Protagonista di ieri sera è stata Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera reduce dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Nella rubrica si è insinuato che la donna si sarebbe fatta modificare sia il naso che il seno. Parole che non sono piaciute per niente alla diretta interessata che non ha perso tempo a replicare attraverso uno sfogo sui suoi canali social. Andiamo a vedere cosa ha detto.

La ricca ereditiera contro Striscia la Notizia

Attraverso delle Stories su Instagram, Elettra Lamborghini ha voluto replicare alla insinuazioni fatte dal tg satirico di Antonio Ricci attraverso è totalmente diversa per angolazione.

L’ex giurata di The Voice of Italy ha ammesso di aver fatto delle iniezioni di filler alle labbra, l’ha provato una sola volta e aveva due canotti terribili e ha evitato. Quando la si vede molto gonfia è perché mangia tanto. Al momento ha cinque chilogrammi in più.

Ma il suo sfogo non è terminato qui, infatti la donna ha detto anche che non si è rifatta assolutamente il naso. Lei non avrebbe problemi a dirlo. “Non mi piacciono le donne che si rifanno il naso, si assomigliano tutte. Striscia non dire cose false, io sono una real bitch”, ha detto la nota influencer.

Elettra Lamborghini e il suo rapporto con la chirurgia plastica

Un po’di tempo fa, attraverso un’intervista ad un noto magazine, Elettra Lamborghini aveva parlato di chirurgia estetica. In quell’occasione l’ex giudice di The Voice of Italy aveva detto che non potrebbe fare tutte queste espressioni con il viso se avesse il botox. Nonostante il suo brano portato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo si è posizionato nelle ultime posizioni, la Lamborghini sta ottenendo un discreto successo nelle radio.