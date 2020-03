Amici 19: Javier e Nicolai a rischio eliminazione, scoppia la lite tra i due ballerini

Javier e Nicolai sono in attesa di un provvedimento disciplinare, ma nel frattempo è scoppiata la lite. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Javier e Nicolai a rischio eliminazione

Nel daytime di Amici 19 i telespettatori hanno potuto vedere un comportamento piuttosto negativo di due ballerini. Stiamo parlando di Nicolai e Javier. Se il primo ne ha collezionati ormai molti, tra assenze alle lezioni e mancanze di rispetto, per Javier si è trattato della prima assenza.

Tuttavia, entrambi, dopo i ripetuti solleciti da parte della redazione, non si sono presentati a lezione di danza classica. Gli autori, stanchi delle continue mancanze di rispetto registrate negli ultimi giorni, hanno comunicato ai due ballerini che uno degli insegnanti avrebbe preso una decisione su di loro che poteva anche metterli a rischio eliminazione.

Scoppia la lite tra Javier e Nicolai

Javier ha provato a giustificare il suo comportamento dicendo che si è trattato della prima volta che non ha voluto fare lezione semplicemente perché ha un dolore al piede. Per questo, visto che alle prove non può correre, non può saltare, ha preferito saltare la lezione di danza classica che comunque a lui fa sempre piacere fare.

Nicolai ha accusato Javier di non essere sincero, dal momento che per ballare aveva forza e non sentiva dolore, invece per andare a lezione c’erano tanti problemi. Javier non ha accettato le parole del compagno d’avventura dicendo che lui ha un comportamento irrispettoso da quando è entrato nella scuola e che non è mai andato a lezione alla mattina.

Per Javier, Nicolai è davvero una brutta persona. Quest’ultimo, sempre molto spavaldo e sicuro di sé, questa volta è rimasto molto male. Si è isolato, come sua consuetudine, e parlando con la telecamera ha detto che a lui non piace nessuno dei suoi compagni. Li ha sentiti tutti parlare male di lui ma lui ritiene di non essere una brutta persona. Voi che cosa ne pensate?

Il Serale

Al Serale la competizione tra i vari concorrenti è molto accesa. Per il circuito del ballo ci sono Javier, Nicolai, Valentin e Talisa, mentre per il circuito del canto sono rimasti Jacopo, Gaia, Giulia e Nyv. I ragazzi vengono costantemente giudicati dal televoto, dalla giuria di qualità (Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte) e dai professori. Chi vincerà Amici 19?