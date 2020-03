Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Raimundo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che a Puente Viejo farà ritorno Raimundo. A dare la bella notizia a Francisca sarà il Capitano Huertas. Nel frattempo, Adolfo vorrà prendersi le sue responsabilità sposando Rosa che, inaspettatamente, gli chiederà di annullare il matrimonio, certa di non essere ricambiata nei suoi sentimenti.

Non andrà meglio tra Marcela e Matias. Nonostante il Castaneda abbia deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione, la moglie capirà che non è affatto sincero. Ci sarà di mezzo ancora Alicia?

Il Segreto: Rosa non si sente amata

Adolfo pregherà la sua fidanzata Rosa di dargli fiducia e di essere disposto a sposarla. La giovane però non ne vorrà sapere, sicura che il fidanzato ami la sorella Marta e che la porti all’altare solo per adempiere ai doveri di padre, dal momento che è incinta. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Tiburcio si metterà nei guai, in quanto cederà al ricatto di Estefanía e non saprà come far fronte al debito preso. La perfida donna gli metterà uno strozzino alle calcagna.

Stando agli spoiler de Il Segreto, Marcela inizierà a pensare che il marito le nasconda qualcosa, ma la sua preoccupazione principale resterà quella di trovare Raimundo. Poco dopo, Maurico sarà portatore di belle notizie: l’Ulloa è vivo ed è stato localizzato.

Intanto, Don Ignacio incontrerà Santos per affrontarlo e sapere le sue intenzioni. Il giornalista finirà per cedere alla paura e rivelargli tutto. Matias, dopo aver saputo che suo nonno Mauricio è stato localizzato, temerà che possa essergli successo qualcosa di grave. Marcela tenterà di fargli coraggio, promettendogli di stargli vicino, qualsiasi cosa accada. La circostanza farà sì che la coppia trovi l’armonia di un tempo che sembrava ormai perduta.

Raimundo arriva in paese in barella

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Francisca e i Castaneda attenderanno con ansia l’arrivo di Raimundo. Che cosa gli sarà successo? Alla fine, l’Ulloa arriverà a L’Avana su una barella. Stando al racconto di Mauricio, si verrà a sapere che Raimundo è stato trovato in pessime condizioni e curato da un pastore tra le montagne. E’ solo grazie a lui se si è salvato la vita.

Mentre alla tenuta tutti sono contenti per il ritorno di Raimundo, Rosa continua a soffrire per la sua difficile situazione sentimentale. Anche se Adolfo le ha assicurato che diventerà suo marito, non ha alcuna intenzione di sposare un uomo che non la amerà mai. Marta, in tutto ciò, preferirà stare in disparte.

La situazione sembra essere davvero complicata. Infine, gli spoiler de Il Segreto svelano che Marcela, non fidandosi di Matias, proverà a indagare sui suoi movimenti, sperando così di arrivare alla verità.