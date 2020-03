Maurizio Costanzo sbotta: Magalli e la Volpe hanno mentito, ecco cosa è successo

Costanzo ha forti dubbi sulla lite tra Adriana e Giancarlo ed esprime la sua opinione sul caso

Si continua a parlare dell’ormai famoso litigio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due ormai hanno rotto i rapporti da tempo e secondo qualche personaggio dello spettacolo la loro lite potrebbe essere finta. A prendere la parola questa volta è Maurizio Costanzo che al Magazine “Chi” ha detto la sua sulla questione.

Maurizio Costanzo non crede al litigio tra la Volpe e Magalli

Di recente, l’entrata di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, ha riportato la questione della lite di nuovo a galla. Nelle ultime settimane si è anche parlato di una possibile entrata di Magalli nella casa. Indiscrezione, che almeno fino ad oggi, non ha trovata nessuna conferma e infatti pare che anche lo stesso Alfonso Signori ha smentito il pettegolezzo.

Sulla lite tra i due, ha voluto prendere la parola Maurizio Costanzo spiegando il suo pensiero. “Non so chi abbia ragione tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. So solo che del loro litigio si parla ormai da molto tempo e non so nemmeno se è vero che siano intervenuti i legali”, ha spiegato il marito della De Filippi.

Secondo la sua opinione la Volpe avrebbe deciso di lasciare i Fatti Vostri di sua spontanea volontà mettendo in atto un presunto litigio solo per visibilità. Se ciò fosse vero sarebbe un duro colpo per la gieffina che fino ad oggi si è sempre dichiarata leale e sopratutto sincera. (Continua dopo la foto)

Adriana Volpe protagonista al GF Vip 4

Adriana Volpe è entrata in casa da ormai due mesi. Tra alti e bassi, la donna è uno dei personaggi che più sta lasciando il segno al Grande Fratello Vip. Liti, consigli, prese di posizione e rivelazioni drammatiche. Insomma,sembra proprio che Signorini ha fatto centro.

Prima del decollo del reality, lo aveva garantito che il cast non avrebbe deluso nessuno e la visibilità di Adriana forse per il caso Magalli è in continua crescita. Di sicuro, queste rivelazioni di Maurizio Costanzo verranno riportare in casa e la Volpe dovrà dare delle motivazioni ancora una volta…