Una Vita trame spagnole: Felipe alla ricerca di Marcia

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate spagnole raccontano che la scomparsa di Marcia farà preoccupare non poco Felipe, anche alla luce della nota cattiveria di Genoveva. Nel frattempo, Ramon resterà scioccato quando Carmen gli dirà di sospettare di essere incinta. Come è possibile alla sua età? Infine, continueranno gli intrighi dei genitori di Cinta ed Emilio volti a farli separare per sempre.

Una Vita trame spagnole: Marcia scompare

Nelle prossime puntate della soap opera, vedremo Carmen rassicurare Ramon riguardo la sua presunta gravidanza. Il Palacios tirerà un sospiro di sollievo. Intanto, non avranno termine i continui scontri di Emilio con Ledesma.

Felicia sarà costretta ad intervenire, invitando Cinta ad accettare la realtà e a rassegnarsi al suo amore impossibile. Stando alle anticipazioni di Una Vita, ci sarà grande apprensione per la scomparsa di Marcia. La sua medaglietta verrà trovata da Casilda in soffitta. La domestica correrà da Felipe per informarlo. Mauro verrà inoltre a sapere che Marcia stava da tempo tenendo da parte delle pesetas per fare un misterioso viaggio in treno.

Successivamente, Ledesma sarà intenzionato a portare avanti i suoi piani e inviterà Felicia a fissare la data del matrimonio il prima possibile. Il commissario Mauro, preoccupato per la sorte della brasiliana, continuerà ad indagare.

Ad essere interrogata sarà ovviamente Ursula. Il San Emeterio comincerà a sospettare che dietro la scomparsa di Marcia di sia il coinvolgimento di Genoveva. Come svelano gli spoiler di Una Vita, la Dicenta negherà tutto e svierà le indagini di Mauro dicendogli che da tempo Marcia aveva dei comportamenti strani e misteriosi.

Mauro pressa Genoveva

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Mauro non crederà alla versione di Ursula e continuerà a tenere sotto osservazione Genoveva. Intanto, Emilio dirà a Cinta di essere disposto a fare tutto il possibile per fermare il matrimonio con Ledesma, in nome del loro amore.

Mauro invece dirà a Felipe di essere assolutamente certo che ci sia la signora Bryce dietro l’assurda scomparsa di Marcia. A quel punto, l’Alvarez Hermoso proverà a incontrare Genoveva, così da avere qualche indizio utile. La dark lady crederà che l’avvocato si sia riavvicinato a lei, ma si sbaglierà di grosso.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che al commissariato arriverà un messaggio, nel quale un anonimo rivelerà il luogo in cui si trova Marcia, un magazzino abbandonato. I due amici si precipiteranno sul luogo, ma della brasiliana non ci sarà traccia.

Ledesma, convinto di aver ormai raggiunto il suo scopo, continuerà con i preparativi per il matrimonio con Cinta, mentre Mauro scoprirà che un trafficante, Cesar Andrade, potrebbe essere il responsabile del rapimento di Marcia. Il commissario comincerà così a seguire questa nuova pista per ritrovare la domestica.