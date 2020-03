Il Paradiso delle signore trama 6 marzo: Gabriella dice una pericolosa bugia a Salvatore

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella del 6 marzo, porterà alla luce degli oscuri segreti. La situazione tra Gabriella e Salvatore si complicherà ulteriormente nel momento in cui la ragazza deciderà di mentire al suo compagno.

La ragazza, ormai, non saprà più come gestire il flirt con Cosimo, pertanto, commetterà degli imperdonabili errori. Umberto, invece, si lascerà entusiasmare da un nuovo progetto inerente il gas. Angela, invece, riabbraccerà finalmente suo figlio.

Fermento al Paradiso delle signore: la bugia di Gabriella

I colpi di scena sono all’ordine del giorno del Paradiso delle signore e la puntata del 6 marzo non sarà da meno. In tale episodio vedremo che allo shopping center ci sarà un clima particolarmente agitato, specie per una venere in particolare. Gabriella proverà in tutti i modi a non far ingelosire il suo compagno ma il suo comportamento non farà altro che innervosire ulteriormente Salvatore.

La fanciulla, infatti, nasconderà al suo fidanzato la verità sulla notte trascorsa con Cosimo al Circolo. Marcello, però, scoprirà questo segreto. Cosa accadrà adesso? il giovane Barbieri racconterà tutto al suo amico? In casa Cattaneo, invece, si continuerà a respirare un clima alquanto teso. Federico, però, riuscirà a ritagliarsi un momento di gioia godendosi i risultati estremamente soddisfacenti inerenti la pubblicazione del suo primo articolo.

Trama 6 marzo: Angela incontra Matteo

Adelaide e Achille saranno sempre più vicini e Umberto proverà a distrarsi da questa situazione gettandosi a capofitto nel lavoro. Il Guarnieri rimarrà particolarmente coinvolto dalla questione relativa al progetto inerente l’investimento del gas. Riccardo e Angela, invece, saranno sempre più affiatati all’interno della soap opera. Le anticipazioni del 6 marzo del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che il Guarnieri junior riuscirà a fare una splendida sorpresa alla fanciulla.

La Barbieri, infatti, grazie all’aiuto del ragazzo, riuscirà a riabbracciare suo figlio Matteo. Il piccolo, però, è stato adottato da un’altra famiglia, per tale ragione, la protagonista sarà consapevole di dovergli comunque dire addio. Questo, naturalmente, la getterà in uno stato di forte sconforto che neppure le attenzioni costanti di Riccardo riusciranno a far passare. La donna, infatti, arriverà a compiere un gesto estremo.