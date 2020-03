“Sei proprio fissata…”: Naike Rivelli nuda di fronte lo specchio, a farle compagnia il suo fidanzato [FOTO]

View this post on Instagram

„Align yourself with people that you can learn from, people who want more out of life, people who are stretching and searching and seeking some higher ground in life.“ — Les Brown Allineati con persone da cui puoi imparare qualcosa si importante, che vogliono di più dalla vita, persone che cercano ,puntano e rincorrono un esistenza migliore. ❤️❤️Grazie @roberto.m68 Foto ©️copyright ©️naikerivelli #naikerivelli #copyright @ornellamuti @dhwsystem @sokagakkai_official