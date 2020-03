Beautiful trame americane: Brooke minaccia Quinn Fuller

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke e Quinn arriveranno allo scontro. La Logan non accetterà il fatto che la Fuller abbia iniziato a mettere il becco nella sua relazione con il Forrester, già compromessa di suo. Inoltre, sarà preoccupata anche della vicinanza di Shauna e Ridge. Nel frattempo, Carter proverà a far cambiare a Zoe l’idea di sposarsi con Thomas, sicuro che il Forrester Jr. abbia secondi fini.

Beautiful anticipazioni: Donna ed Hope dalla parte di Brooke

Nelle prossime puntate della soap opera ambientata a Los Angeles, Brooke non ce la farà più a mantenere la calma. La Logan si recherà da Quinn, urlandole in pieno viso di aver interferito nel suo matrimonio.

Inoltre, le rimprovererà di aver costretto Eric a cacciare Shauna dalla pensione senza averla avvisata prima. La Fuller non si farà trovare impreparata e, come svelano le anticipazioni di Beautiful, reagirà in malo modo. Inizieranno così a formarsi le prime alleanze. Se Eric starà ovviamente dalla parte della moglie Quinn, Donna e Hope sosterranno Brooke.

Come svelano gli spoiler di Beautiful, pare che la Fuller sfoderi il suo lato oscuro e metta in seria difficoltà Brooke. Come sappiamo, la Logan ha sofferto di alcolismo in passato. Con molta difficoltà ne è uscita, promettendo ai suoi cari di seguire la retta via. Cosa avrà in mente la Fuller?

Quinn senza scrupoli

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn metterà in atto il suo piano per vendicarsi di Brooke. Durante una piccola festa a casa Forrester, verserà della vodka nel bicchiere della Logan che, ingenuamente, berrà senza pensarci. In questo modo, Quinn proverà a spingere di nuovo Brooke nel tunnel dell’alcolismo. Intanto, Carter non smetterà di allertare Zoe in merito a Thomas ma la modella pare non avere intenzione di rinunciare al suo matrimonio, specie che ora è stata riammessa alla casa di moda.

Hope avrà dei forti sospetti sulla relazione tra Zoe e Thomas. La Logan Jr. si confiderà con Liam, che le prometterà di indagare sul perfido figlio di Ridge. Stando agli spoiler di Beautiful inoltre, le condizioni della povera Sally Spectra peggioreranno a vista d’occhio.

Accompagnata da Katie dal medico per controllare l’avanzamento della malattia degenerativa dalla quale è stata colpita, verrà purtroppo a sapere di aver poco tempo. La Spectra non avrà nessuna intenzione di dire la verità a Wyatt e a nessun altro.

Solo Katie è la custode del suo terribile segreto. Che ne sarà di lei? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere come si evolverà la situazione e se il medico curante di Sally riuscirà a trovare una cura sperimentale che le salvi la vita.