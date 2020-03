Vino dal rubinetto al posto dell’acqua: incredulità nell’emiliano

Uno strano fenomeno ha colpito un comune in provincia di Modena: usciva del vino dal rubinetto al posto dell’acqua. Se qualcuno ha inneggiato ad un miracolo, in vero il Lambrusco che colava dai rubinetti dei cittadini, aveva una spiegazione razionale.

Vino dal rubinetto al posto dell’acqua: episodio strano a Castelvetro

L’episodio del vino dal rubinetto al posto dell’acqua ha fatto sorridere i cittadini di Castelvetro di Modena. Diciamo pure che ci voleva in un clima di alta tensione come quella che stiamo vivendo. I cittadini sono rimasti esterrefatti nella aprire i rubinetti delle fontane: del Lambrusco colava come acqua.

A questo punto alcuni di loro hanno filmato lo strano episodio e lo hanno postato sul web. Immediatamente i fotogrammi hanno fatto il giro dei social diventando virali. Certo è che non si tratta di nulla di inspiegabile.

Ma cos’era accaduto?

Come riportano molti media, nonché i post dei social, il vino dal rubinetto al posto dell’acqua fuoriusciva per un valido motivo. Una cantina vinicola dedita alla produzione di Lambrusco (una particolarità vinicola nota come Grasparossa) ha riportato un gusto al silos. Fuoriuscendo dal suo contenitore, il vino è andato a finire nelle condotte dell’acquedotto. Dunque mischiandosi con l’acqua ha finito con l’inquinare le condutture domestiche.

L’intervento dell’amministrazione comunale

In vista del guasto avvenuto, è stato doveroso l’intervento dell’amministrazione comunale, la quale ha spiegato come ha fatto questa enorme quantità di vino a finire nelle case di tutto il paese. Il comune di Castelvetro ha spiegato quanto stesse accadendo ai suoi cittadini, attraverso un post su Facebook.

È proprio qui che si legge l’informativa ufficiale per la quale il guasto improvviso riportato da un impianto di produzione di un’azienda della zona ha comportato la fuoriuscita di vino dal rubinetto al posto dell’acqua. Nel giro di qualche ora l’impianto idrico di Settecani ha provveduto alla risoluzione del problema.

Quello che all’amministrazione premeva sottolineare è che il liquido rosso al posto di comune acqua altri non era che vino. Quindi i cittadini possono stare tranquilli: non hanno avuto a che fare con nessuna sostanza dannosa per la salute e non sono a rischio né igienico né sanitario. Qualcuno ha ironizzato sull’accaduto, dicendo che non c’è nulla di meglio che vedere uscire del vino dal rubinetto al posto dell’acqua.