Antonella Elia, pubblicati i video censurati dal GF VIP: “Licia stava morendo? Sono contenta” (VIDEO)

Continua la polemica dei telespettatori del GF VIP contro Alfonso Signorini e tutta la produzione. La protagonista del dibattito di quest’oggi è Antonella Elia e i video censurati dalla produzione del reality che la riguardano.

Tutti si sono resi conto del fatto che la showgirl ha un trattamento differente rispetto agli altri. Secondo molti utenti del web, il conduttore ometterebbe di mandare in onda alcuni filmati che riguardano la protagonista allo scopo di tutelarla. Peccato, però, gli utenti del web hanno provveduto a diffondere tutti questi contenuti sui social.. Ecco di cosa si tratta.

I video censurati su Antonella Elia

Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia sono stati squalificati dal programma per aver infranto le regole ed aver agito in modo improprio. Ebbene, secondo la maggior parte dei telespettatori, questo trattamento dovrebbe essere riservato anche ad un’altra protagonista. Il Grande Fratello VIP, però, ha provato a nascondere in tutti i modi le clip nelle quali Antonella Elia si rende artefice di frasi e comportamenti assurdi, ma sul web questi video censurati sono stati pubblicati.

Il primo nella lista è quello in cui la Elia ha minacciato Licia ed ha detto di essere felice se morisse. Mentre era in sauna con altri concorrenti, infatti, ha detto che non le importa assolutamente nulla se la sua compagna d’avventura sta male. Gli altri presenti hanno provato a farla ragionare, ma lei ha ammesso di essere convinta di ciò che dice. (Continua dopo il video)

Antonella su Licia .

Asia: Licia stava morendo

Antonella: ah bene! Una coscienza esiste

Ci rendiamo conto lo squallore e vogliamo difenderla ancora ? @licianunez1 #GFVIP #licianunez pic.twitter.com/ZtPSh1N7zH — giulia (@GiuliaMilanese) March 3, 2020

In un’altra occasione, invece, ha pronunciato una minaccia contro la Nunez in cui le ha intimato di stare zitta altrimenti gliel’avrebbe pagata. Anche di queste affermazioni sono presenti e note le clip. (Continua dopo il video)

TERESANNA e LICIA raccontano delle minacce di Antonella Elia #GFVIP Fuori la protetta di Signorini e #signorinifuori pic.twitter.com/5Kuk9T6RrB — Francyska (@Franzyskaner) March 4, 2020

Le pesanti frasi contro Fernanda Lessa

L’ultimo dei video censurati dal GF VIP su Antonella Elia riguarda una conversazione intercorsa tra la showgirl e Adriana Volpe. Nel corso di tale dibattito, la prima ha insinuato che i massaggi che Fernanda Lessa fa spesso alle varie coinquiline sono un po’ ambigui. Il modo in cui accarezza le altre donne, infatti, è alquanto sporco e compromettente, per tale ragione, la Volpe farebbe bene a non darle più tutta questa confidenza. Insomma, come si difenderà adesso la produzione del reality show?