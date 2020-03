“Potrei morire…”: Elisabetta Canalis esce di seno, la scollatura vertiginosa non contiene le sue grazie [FOTO]

Elisabetta Canalis parla di Maddalena Corvaglia

Nelle ultime ore Elisabetta Canalis è tornata al centro dell’attenzione per delle dichiarazioni fatte ad una nota rivista. In pratica l’ex velina di Striscia la Notizia ha parlato per la prima volta della sua ex collega ed amica Maddalena Corvaglia. Le due erano molto unite e addirittura erano proprietarie di una palestra a Los Angeles.

Ma da un paio di anni i loro rapporti so sono raffreddati e ancora oggi non si conoscono le cause. La soubrette sarda ha fatto intendere che difficilmente farà pace con l’ex fiamma di Enzo Iacchetti. Ma di recente la donna ha fatto parlare di sé per qualcos’altro, ovvero una foto bollente postata su Instagram.

L’ex velina di Striscia la Notizia posa sexy per Grazia

Nell’ultimo numero della rivista Grazia è contenuto un articolo su Elisabetta Canalis. Addirittura quest’ultima si è conquistata la copertina dove si vede una foto chic ma nello stesso tempo sensuale. Subito dopo l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di postare lo scatto sul suo account Instagram.

Nello specifico l’attrice sarda indossa un vestito nero con bustino con una scollatura vertiginosa sul davanti fino all’ombelico. Questo fa sì che il suo décolleté viene messo in modo elegante in bella mostra. Senza ombra di dubbio Madre Natura è stata molto generosa con l’ex di George Clooney, tuttavia deve collaborare anche lei si dandosi da fare ogni giorno per mantenere in ottima forma il suo corpo. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis e la vita lontana dall’Italia

Intervistata dal magazine Grazia, Elisabetta Canalis ha parlato anche di Brian Perri, il medico di cui ha pero la testa e che qualche anno fa ha sposato. Da quell’unione è venuta al mondo la loro figlioletta Skyler Eva. L’ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso di essere scappata dall’Italia per stare lontana dal gossip che l’aveva presa di mira.

All’inizio non credeva nemmeno lei di rimanere per sempre a Los Angeles, invece, poi ho conosciuto il suo attuale consorte. Per lei non è stato un sacrificio, ma una scelta consapevole della quale non si pente per nulla. “Poi se capita una proposta interessante dall’Italia, prendo un volo e torno qui”, ha affermato la soubrette sarda.