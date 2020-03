Alessandro Graziani positivo ai test antidoping, il tentatore di Serena Enardu è nei guai

Il pallavolista Alessandro Graziani è risultato positivo ai test antidoping disposti dal Ministero della Salute al termine di una gara Fipav Campionato serie A3. L’ex tentatore di Serena Enardu, dunque, è stato immediatamente sospeso dalla sua attività sportiva nell’attesa che si chiarisca ulteriormente la situazione.

Il presidente della squadra del Sabaudia in cui il ragazzo giocava ci ha tenuto a manifestare tutto il suo rammarico per l’increscioso avvenimento. Ad ogni modo, anche lui è stato costretto a prendere una decisione ferrea ed esemplare.

I provvedimenti per Alessandro dopo i test antidoping

Guai in vista per Alessandro Graziani, attuale corteggiatore di Uomini e Donne, il quale è risultato positivo ai test antidoping. Periodicamente, il Ministro della Salute dispone per gli atleti queste verifiche e, in questa occasione, il protagonista è risultato positivo ad alcune sostanze non consentite. Il presidente del Sabaudia Pallavolo, Alessandro Pozzuoli, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione.

L’esperto, purtroppo, non ha potuto fare altro che rescindere immediatamente il contratto che lo vincola al pallavolista. Il presidente ci ha tenuto a dire di aver sempre nutrito profonda stima per l’atleta e tanta fiducia. Ad ogni modo, dinanzi un risultato simile, non può fare altro che prendere la drastica decisione di allontanarlo. Tale gesto è fatto per il bene della società e per tutelare i valori che hanno sempre contraddistinto il Volley Sabaudia.

Le parole del presidente del Sabaudia e il silenzio di Graziani

Pozzuoli, inoltre, ha anche detto che è probabile che il giovane si sia reso protagonista di una ragazzata, tuttavia, non può affatto giustificare un simile comportamento. La notizia relativa alla positività dei test antidoping fatti ad Alessandro Graziani è divenuta virale in pochissimo tempo. Il corteggiatore del programma della De Filippi, però, ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio.

L’ultimo contenuto pubblicato sui social, infatti, risale a ieri mattina ed è una foto che esula completamente dall’argomento. Da quel momento in poi, non ha più pubblicato foto o video di nessun genere. Intanto, sta proseguendo la sua avventura all’interno del talk show di Canale 5 e non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.