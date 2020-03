Elodie esagerata, il bustino è troppo stretto fa uscire il suo seno: fan in tilt [FOTO]

Il grande successo di Elodie Di Patrizi: tra il lavoro e l’amore

Senza ombra di dubbio Elodie Di Patrizi sta attraversando uno dei periodi più belli della sua vita. La nota cantante, infatti, sia dal punto di vista professionale che sentimentale non può di certo lamentarsi. L’artista italo-francese è reduce della partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Andromeda’, al momento primo nella classifica delle radio italiane.

Mentre l’amore procede a gonfie vele grazie alla presenza del fidanzato Marracash, noto rapper siculo. Di recente la ragazza è stata a Verissimo parlando della sua vita, mentre su Instagram continua a postare delle foto davvero seducenti.

L’ex allieva di Amici pronta per il suo nuovo tour

Dopo averla visto con degli abitino sensuali sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, salvo cambiamenti per via del decreto per il Coronavirus, dal 16 Aprile 2020 la Di Patrizi inizierà la sua tournée ‘This Is Elodie’, prima tappa nella sua amata città, Roma.

Mentre di recente sul suo seguitissimo account Instagram sono apparse delle foto davvero singolari. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi continua ad incantare i suoi follower con delle mise davvero piccanti. Abitini che mettono in bella mostra le sue forme e sensualità.

Elodie e le foto sensuali su Instagram mandano in tilt i seguaci

Elodie Di Patrizi non è solamente apprezzata dal punto di vista musicale, ma è una star anche sui social network. Infatti il suo profilo personale Instagram conta più di un milione e mezzo di follower. Quest’ultimi hanno la fortuna di vedere quasi ogni giorno delle foto e clip che mostrano la loro beniamina. Immagini che ricevono costantemente migliaia di likes e altrettanti commenti contenenti dei complimenti per la cantante italo-francese.

Di recente i seguaci sono rimasti a bocca aperta per uno scatto che mette in risalto il décolleté della ragazza. Un seno che è letteralmente esploso tra le cucitura della sua vertiginose scollatura. Ecco la foto in questione che ha riscosso un grandissimo successo: