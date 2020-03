Silvio Berlusconi e Francesca Pascale dopo il clamoroso scoop arriva la conferma

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: lui sembra abbia trovato un’altra donna per la sua vita

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non stanno più insieme. Lo scoop era stato messo su Diva e Donna. Nel testo si legge del fatto che la ragazza non era più nella vita dell’ex Cavaliere. Questa mattina, si è parlato di questa questione e con un comunicato stampa emesso proprio da Forza Italia, è arrivata la conferma.

La nota ha spiegato infatti, che i pettegolezzi sul presidente del Partito e sulla signora Francesca Pascale sono assolutamente infondati. Nel comunicato si legge che i due, da tempo, sono amici e quindi, non sono più una coppia come lo erano in passato.

Quindi, tutte le illazioni che si trovavano, secondo loro, all’interno di questo articolo erano del tutto fuorvianti. Già lo scorso mese, si parlava del fatto che ci fosse una storia d’amore tra lui e Marta Fascina, deputata e stretta collaboratrice di Berlusconi.

Silvio Berlusconi si lascia con Pascale

Silvio Berlusconi ancora una volta torna a far parlare di lui per delle situazioni di tipo sentimentale. Ha detto infatti, attraverso i suoi portavoce, che non c’è più una storia d’amore tra lui e Francesca Pascale. Secondo i bene informati, ci sarebbe proprio il rapporto tra Marta Fascina, deputata e stretta collaboratrice del Cavaliere il motivo alla base della chiusura della storia con Francesca Pascale.

Infatti lei aveva detto anche, in merito a quello che era stato uno scoop di Novella 2000, che non era vero assolutamente niente ma se ci fosse stato qualcosa del genere, era necessario chiudere immediatamente la loro relazione. Cosa che poi, è successa.

Martina torna a far battere il cuore del Cavaliere

Nell’articolo di Diva e Donna, si legge anche che Silvio Berlusconi e Martina Fascina intanto sono andati insieme in Svizzera e stavano uscendo da un resort dove stavano insieme ai cani di Berlusconi. I due poi, erano andati via in elicottero.

Francesca Pascale ha detto che lei augura al presidente tutta la felicità del mondo e spera che possa trovare una persona che possa prendersi cura di lui proprio come ha fatto lei in questi anni. Ha detto che si sentiva però, in imbarazzo del fatto che il presidente stesse portando a spasso i suoi cani. Alla fine ha concluso l’intervista dicendo che per lei va bene così.

La bella Francesca però, dalle sue parole lascia trasparire un po’ di amarezza per quello che è successo. Nonostante tutto, però, per adesso non esce fuori niente di diverso dalle sue parole, rispetto alla versione ufficiale.