Amici 19, il Serale: Talisa se ne va? Lo sfogo della ballerina

Per Talisa non è facile affrontare il Serale con un infortunio. Ecco le ultime dichiarazioni della ballerina

Amici 19: Talisa se ne va? Lo sfogo della ballerina

Talisa Ravagnani è una delle concorrenti che è riuscita ad accedere al Serale ad Amici 19. Tuttavia, qualche giorno prima della prima puntata in diretta su Canale 5, la ballerina si è infortunata ad una caviglia.

La produzione era già pronta a dirle che non poteva partecipare al Serale, ma il medico ha cercato una terapia efficace in modo da farle recuperare il movimento della parte interessata in poco tempo.

Nella prima puntata Talisa ha ballato due coreografie, di cui una era un’improvvisazione. Nonostante la giuria e i professori l’abbiano premiata, lei non è stata per nulla convinta delle sue performance. Infatti, qualche giorno dopo, Talisa si è presentata in lacrime nel confessionale della casetta esprimendo i suoi dubbi su questa avventura.

Talisa, piangendo, ha affermato di non poter andare avanti così. La caviglia le fa male e per questo non riesce a dare il meglio di sé nelle coreografie. Lei ci prova, ma quello che fa sembra non essere mai abbastanza. La ballerina si è chiesta se fosse giusto continuare o se dovesse andare via dal momento che le sue condizioni fisiche le impedivano di essere al 100% come tutti gli altri.

Il buon umore

Dopo uno sfogo totalmente negativo, Talisa ha pensato che nella prima puntata Martina e Francesco sono stati eliminati e invece lei è stata apprezzata ed è ancora nel programma. Quindi, ha deciso di provarci ancora una volta.

Le cose sono migliorate e nei giorni successivi è riuscita a ballare di più in studio durante le prove con Giuliano Peparini. Questo le ha fatto ritrovare il buon umore. Non solo, ma è successa un’altra cosa. In casetta è arrivata una comunicazione da parte di Timor Steffens.

Essendo lui il primo vincitore della gara Amici Prof. poteva decidere di assegnare un premio a qualcuno dei ragazzi. L’insegnante ha deciso di assegnarlo proprio a Talisa. La ballerina poteva vivere una cena particolare con una persona a sua scelta. Ovviamente, la ballerina ha scelto Javier, con il quale è nato un flirt.