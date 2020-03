“Presto diventerò padre…”: da Maria De Filippi alla lieta novella dell’ex volto di Amici [FOTO]

Giuseppe Salsetta annuncia che presto diventerà padre

In questi 19 anni di programmazione di Amici di Maria De Filippi sono tanti gli allievi che sono passati nella scuola televisiva di Canale 5. Tra questi alcuni di essi hanno messo su famiglia sposandosi e addirittura diventando anche genitori. Uno di quanti è Giuseppe Salsetta, cantante che ha partecipato alla settima edizione, quella vinta da Marco Carta per farvi capire.

Nell’ultimo numero del magazine Vero Tv è contenuta una lunga intervista al ragazzo siciliano che ha dato una bellissima notizia: molto presto diventerà padre. Una gioia in più perché venerdì 6 marzo 2020 uscirà il suo singolo ‘Per non Perderti Ancora’. Nel corso dell’intervista ha parlato anche di Queen Mary, dicendo che è una donna straordinaria, spendendo delle parole al miele per la professionista Mediaset.

L’ex Allievo di Amici e l’amore per Maria Carmela

Intervistato dalla rivista Vero Tv, Giuseppe Salsetta ha detto di non aver mai provato in vita sua un’emozione così forte. Ovviamente l’ex allievo di canto di Amici 7 si riferisce alla notizia che presto diventerà papà. Il giovane è originario di Gela ma successivamente si è trasferito nella Capitale per inseguire la carriera di cantante. Qualche mese fa il ragazzo è convolato a nozze la sua compagna Maria Carmela.

A Vero Tv ha confessato che non dimenticherà mai il momento in cui ha visto entrare in Chiesa la sua amata. “Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. L’incontro con lei mi ha reso un uomo nuovo”, ha confidato l’ex protagonista del talent di Maria De Filippi. (Continua dopo il post)

Giuseppe Salsetta parla di Maria De Filippi

Oltre ad aver annunciato a tutti i lettori di Vero Tv la sua imminente paternità, Giuseppe Salsetta ha parlato anche dell’artefice del suo successo, ovvero di Maria De Filippi. Proprio sulla moglie di Maurizio Costanzo, l’ex allievo di Amici ha confessato che lei lo ha fatto crescere dal punto di vista artistico.

Inoltre gli ha insegnato a dominare il palcoscenico, gli ha dato molta sicurezza, e in particolare lo ha fatto crescere umanamente. Infine ha dato un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno gareggiando al Serale della 19esima edizione.