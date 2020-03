“Me no sto a casa…”: Elisa Isoardi sconvolta, Claudio Lippi lascia La prova del cuoco?

La prova del cuoco va in onda senza pubblico per il Coronavirus

Dopo i provvedimenti presi a Milano e Cologno Monzese, da giovedì anche alcune trasmissioni in onda Roma hanno deciso di andare avanti senza il pubblico in studio. Tra queste anche La prova del cuoco, lo storico cooking show capitanato da Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Ad apertura, infatti, la padrona di casa ha ricordato a tutti i telespettatori che anche loro hanno deciso di adottare tutte le direttive per combattere l’epidemia del Coronavirus.

A quel punto la professionista piemontese ha chiesto alla regia di far vedere lo studio vacante e i giurati seduti distanti almeno un metro l’uno dall’altro. A quel punto il suo braccio destro l’ha raggiunta al centro facendo la seguente battuta: “Se a causa di questi provvedimenti non posso baciare Elisa, rimango del tutto a casa!”.

Nel cooking show di Rai Uno torna la chef Maria De La Paz

Dopo aver sottolineato le nuove guide che da giovedì per i prossimi dieci giorni, almeno per il momento, che adotteranno a La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha fatto un annuncio. In pratica la padrona di casa ha presentato Maria De La Paz, una cuoca rientrata nel cast di chef dello storico programma culinario di Rai Uno dopo una lunga assenza. Il suo esprdio, però, non è andato nel migliore dei modi visto che ha perso il confronto col collega dell’altra squadra.

Claudio Lippi fa una nuova battuta a La prova del cuoco

Claudio Lippi nell’ultimo periodo sembra particolarmente in vena a fare delle battute. Infatti, dopo quella fatta mercoledì sulla distanza da mantenere dalla collega Elisa Isoardi, il giorno seguente ne ha fatta un’altra.

Parlando di due icone della musica italiana, il noto artista lombardo ha detto questo: “Mina e la Vanoni sono due grandi donne. Una canta col cuore, l’altra non posso dirlo”. Nel frattempo continua il discreto successo a livello d’ascolti per il programma del mezzogiorno di Rai Uno che si avvicina molto a Forum.