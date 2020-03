Asia Valente squalificata dal GF VIP? La ragazza lo fa di nuovo e poi ha una crisi (VIDEO)

Asia Valente potrebbe essere squalificata dalla casa del GF VIP. L’influencer già in una precedente occasione si era resa protagonista di una frase scomoda per cui si è ipotizzato un provvedimento disciplinare. Dopo essere stata redarguita, però, la ragazza ci è cascata di nuovo ed ha commesso la stessa infrazione.

Questa volta, però, subito dopo aver pronunciato la solita parola “Down”, ha avuto un crollo emotivo per cui è scoppiata in un pianto disperato. Le sue coinquiline hanno fatto di tutto per calmarla, ma i tentativi sono stati vani.

Asia Valente ripete la stessa parola contro Sossio

Alcuni concorrenti del GF VIP stanno mostrando i primi segni di cedimento. Stare chiusi tra quattro mura con persone completamente diverse da sé può essere una prova alquanto difficile da superare. Ad ogni modo, nelle ultime ore è stata Asia Valente ad avere un crollo emotivo per il quale rischia anche di essere squalificata. Sossio Aruta, da poco entrato nella casa più spiata d’Italia, si sta divertendo a fare degli scherzi ai nuovi compagni d’avventura.

Il calciatore, infatti, sta facendo gavettoni e scherzi notturni, che non tutti apprezzano. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’influencer ha sbottato contro di lui dopo aver ricevuto una secchiata d’acqua addosso. La ragazza ha adoperato nuovamente la parola “Down” per offendere il suo coinquilino. Subito dopo averla pronunciata, però, si è pentita.

L’infliuencer potrebbe essere squalificata e piange

Asia è scoppiata in lacrime dicendosi costernata di essere caduta nuovamente in questo errore. L’influencer ha spiegato che, purtroppo, il suo lessico è caratterizzato da parole spesso inopportune. Proprio per tale ragione, sta cercando in tutti i modi di controllare tutto quello che esce dalla sua bocca. In occasione dello scherzo, però, non ci è riuscita e le è scappata di nuovo quella brutta parola.

Cosa deciderà di fare il GF VIP questa volta? Asia Valente verrà davvero squalificata? Nel frattempo, Antonella Elia, Adriana Volpe, Valeria Marini e altre concorrenti hanno provato a consolarla spiegandole che si è già scusata ampiamente per adoperare questo termine. La fanciulla, però, non si è calmata ed ha continuato a piangere e respirare a fatica.