Elisabetta Canalis:”Sono scappata dal tritacarne del gossip che mi aveva presa di mira!”

La bellissima ex Velina di Striscia la Notizia si racconta in una lunga intervista a cuore aperto riportata sul settimanale Grazie. Raccontando dettagli della sua vita dai suoi ex fidanzati, all’amore per gli animali, con un appunto anche sulla lite che l’ha allontanata dall’amica Maddalena Corvaglia.

Dal 2012 Elisabetta Canalis vive a Los Angeles fuggita dall’Italia per cercare di stare lontana dal tritacarne mediatico che un tempo l’aveva presa di mira, e che non le lasciava vivere la sua privacy. La show girl è finita spesso nel mirino del gossip proprio per i suoi ex fidanzati, dal calciatore Bobo Vieri fino all’attore di fama internazionale George Clooney che ha subito seguito a Los Angeles.

La stessa Canalis ha aggiunto che dopo la fine della relazione con Clooney non credeva che sarebbe rimasta in America, ma che l’incontro con l’attuale marito Brian, un ortopedico spinale, ha cambiato decisamente i suoi piani. Diverse le rinunce fatte dalla show girl che ha deciso per amore del marito di mettere da parte la sua carriera per la famiglia, aggiungendo però che qualora dovesse arrivare una proposta interessante dall’Italia sarebbe subito disposta a partire immediatamente per l’Italia.

Elisabetta Canalis impegnata nel sociale

L’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato di quanto sia assolutamente importante aiutare il prossimo. Dichiarando che per lei è praticamente impossibile girarsi dall’altra parte se qualcuno dovesse avere bisogno. E racconta della storia di Luce e dei figli, al momento ospiti a casa della Canalis. Che a causa del passaggio dell’uragano alle Bahamas hanno perso praticamente tutto.

La Canalis racconta di quando ha cercato di spiegare alla figlia Skyler che avrebbero ospitato due bambini con la loro madre. Aggiungendo di quanto sia stata comprensiva e felice la figlia una volta appresa la notizia. Oggi la figlia della Canalis è convinta di avere un fratello e una sorella.

Elisabetta Canalis dal lavoro come influencer alla lite con Maddalena Corvaglia

L’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato dell’incredibile sorpresa del riuscire a lavorare sulle piattaforme social, e di come sia un impegno costante da dover curare attentamente. La Canalis ha tenuto a precisare che sceglie con molta attenzione gli impegni social. Concentrandosi solo sulle cose belle e tralasciando e ignorando gli haters. La televisione resta il primo grande amore della show girl che ha dichiarato: “ se arriva un bel progetto non mi tiro indietro”.

Sulla travagliata amicizia con Maddalena Corvaglia ha tenuto a precisare di non voler fare alcuna affermazione pubblica, dato che spesso le parole possono essere travisate facilmente. Aggiungendo anche che i sentimenti vanno di pari passo con la razionalità. Dichiara di essere troppo addolorata e di avere bisogno di molto tempo per metabolizzare l’accaduto.