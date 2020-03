Michelle Hunziker si confessa:” Non usiamo precauzioni, se fosse per me farei 10 figli!

La conduttrice molto amata dal pubblico italiano Michelle Hunziker ospite del programma CR4 la repubblica delle donne si racconta. Dalla famiglia, ai futuri progetti lavorati fino a spingersi a racconti decisamente più intimi.

La Hunziker ex moglie di Eros Ramazzotti e attuale moglie di Tommaso Trussardi è già mamma di Aurora, Sole e Celeste ma non esclude la possibilità di poter vivere nuovamente la maternità. La gravidanza per Michelle Hunziker è assolutamente un’esperienza unica e meravigliosa che ogni donna dovrebbe poter vivere con maggiore libertà e spensieratezza.

La conduttrice svizzera amata dal pubblico anche per la grande ironia non se la prende con i mass media che spesso a ripetizione le attribuiscono continue gravidanze, aggiungendo: “ il fatto che vogliono che io sia mamma è altrettanto bello!”.

Ma gli occhi della Hunziker improvvisamente sono illuminati quando trasmettono le immagini delle sue bellissime figlie. Ripercorrendo con grande commozione il momento della nascita delle sue tre figlie. Racconta poi della bocca a cuore di Aurora alla nascita, del parto naturale di Sole e del parto cesareo di Celeste. Aggiungendo che la nascita di un figlio è miracolosa, ed è proprio in quel momento che si sente di aver raggiunto il massimo nella vita.

L’intima confessione di Michelle Hunziker

Per la bella conduttrice svizzera riuscire a diventare nuovamente madre sarebbe un’ulteriore fantastica esperienza. La Hunziker non ha nega che le piacerebbe molto l’idea di avere il quarto figlio, e rivela poi un’intima indiscrezione.

Secondo quanto dichiarato dalla Hunziker insieme al compagno non userebbero alcuna precauzione, lasciando fare alla natura. Aggiungendo che se dovesse arrivare il quarto figlio ne sarebbe assolutamente entusiasta: “Come fa uno a non volerne dieci?”

Ma oltre al grande desiderio di maternità la Hunziker esprime la volontà di diventare nonna. Spera che la figlia Aurora fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza si sposi e la renda nonna. Vederli sposati sarebbe per la conduttrice svizzera una grande emozione.

Ma la genuinità di Michelle Hunziker non ha di certo limiti tanto da raccontare oltre ai momenti dolci trascorsi con il marito anche le litigate che non si rifiuta assolutamente di nascondere ai paparazzi. Un modo per dimostrare che la sua vita è imperfetta ma ugualmente bella.

Michelle Hunziker risponde alla polemica su Striscia

Nel corso dell’intervista Michelle Hunziker si sofferma anche sulle diverse polemiche che si sono scatenate dopo il suo ritorno alla conduzione di Striscia la Notizia a pochi giorni dalla nascita di sua figlia. La conduttrice ha puntualizzato: “ Non volevo insegnare nulla a nessuno. Io stavo da Dio e sono tornata a lavorare”.