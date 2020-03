Beautiful anticipazioni Usa: Steffy bacia Liam istigata da Thomas

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che Thomas macchinerà un altro piano per arrivare ad Hope, dopo che quest’ultima lo avrà scaricato per via del segreto sulla morte di Beth che ha tenuto per sé. Nel frattempo, Wyatt prometterà a Sally di starle vicino nel difficile periodo che sta passando.

Beautiful anticipazioni: Carter avvisa Zoe

Gli spoiler della soap opera raccontano che Carter proverà a mettere in guardia Zoe sulla sua relazione con Thomas, intenzionato a sposarla. La modella inizierà a pensare che l’avvocato sia interessato a lei e che stia facendo tutto questo per conquistarla.

In realtà, dalle anticipazioni di Beautiful sappiamo che il giovane Forrester sta solo usando Zoe per far ingelosire Hope e farla ritornare da lui e dal piccolo Douglas. Il piano di Thomas sembrerà funzionare, visto che Steffy e Liam passeranno molto tempo insieme con la loro primogenita Kelly, pensando a quanto erano felici insieme e alla possibilità di essere di nuovo una famiglia unita.

Tuttavia, lo Spencer Jr, non sa che Steffy ha un terribile segreto che la sta tormentando. La stilista vorrebbe rivelare ad Hope la verità, ma sarà tormentata dai sensi di colpa.

Sally respinge Wyatt

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, Wyatt vorrà incontrare Sally per informarsi sul suo stato di salute, ma la giovane lo respingerà. La Spectra non ha intenzione di suscitare compassione nel suo ex fidanzato e vorrà che continui la sua storia d’amore con Flo, senza tornare indietro e pensando solo alla loro felicità.

Lo Spencer sarà molto amareggiato da questo atteggiamento e proverà comunque a offrire a Sally il suo supporto, anche come amico. Nel frattempo, Steffy penserà che sia arrivato il momento di dire tutta la verità ad Hope, anche per fermare i piani pericolosi di Thomas.

Infine, gli spoiler di Beautiful rivelano che Wyatt si rivolgerà a suo fratello Liam per un consiglio. La sua situazione sentimentale non è affatto facile. Da una parte vorrebbe tornare con Flo ma dall’altra sa che Sally è gravemente malata e che non ha nessuno al suo fianco, eccetto lui e l’amica del cuore Katie.

Tra Quinn e Brooke invece, ci sarà l’ennesimo scontro. La Logan infatti teme che la sua storica rivale possa intromettersi tra lei e Ridge, come aveva già fatto più volte in passato.