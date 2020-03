Amici 19, gossip: problemi tra Talisa e Javier, lei non si fida

Problemi di fiducia tra la coppia che si è formata nel talent. Ecco che cosa è successo

Amici 19, gossip: Talisa non si fida di Javier

Nelle ultime settimane, da quando è iniziato il Serale di Amici 19, il pubblico ha avuto modo di scoprire che tra Talisa e Javier c’è del tenero. Infatti, nei primi giorni di convivenza forzata nella casetta, tra i ballerini ci sono stati una serie di scambi di sguardi languidi e di carinerie che non lasciavano spazio a dubbi.

Man mano che passavano i giorni, la coppia si è sentita sempre più libera di baciarsi con altre persone presenti. Talisa, inoltre, ha anche chiesto di trascorrere una serata speciale con Javier a seguito del premio assegnatole da Timor Steffens.

Tuttavia, la ballerina ha fatto capire chiaramente che non si fida del ballerino. Nonostante i momenti passati insieme, sente che Javier non è sincero. Talisa ha ammesso, in un momento di confidenza con Giulia, che lei non si fidanzerebbe “mai e poi mai” con uno come Javier perché non è sincero e non le ispira fiducia. Per niente.

Il comportamento del ballerino cubano è altalenante. Prima le dice “ti voglio bene” e “I love you”, ma poi ripensa alla sua ex fidanzata. Infatti, la redazione ha mostrato un filmato in cui Javier si confida con Valentin e ammette di ripensare alla sua ex. Ma allora che cosa c’è di vero tra lui e Talisa? Riusciranno ad affrontare l’argomento prima o poi?

Il Serale: la seconda puntata

Venerdì 6 marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 19. I ballerini rimasti in gara sono Javier, Talisa, Nicolai e Valentin, mentre i cantanti sono Giulia, Nyv, Gaia e Jacopo. Ospiti della serata saranno Fabrizio Moro, che duetterà con Jacopo, e Mahmood, che canterà con Gaia. A duettare con i ragazzi si presenteranno inoltre Loredana Bertè , con Giulia, e Al Bano, con Nyv (già presenti nel cast).

Il meccanismo di questa nuova edizione del Serale non ha convinto il pubblico che ha inondato i social di lamentele e critiche. Il programma, infatti, è cambiato molto nel format. Non solo, ma ci sono anche due grandi novità che portano il nome di Amici Prof. e Amici All Stars.

Il primo è una gara tra professori, giudicata dai ragazzi, mentre il secondo è un piccolo torneo di tre puntate che andrà in onda alla fine della gara normale tra ex allievi del talent e altri cantanti di successo, come Michele Bravi.