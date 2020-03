Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web da alcuni giorni ci sarebbe aria di crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Lui ballerino che ha raggiunto l’apice del successo nel programma Ballando Con le Stelle, lei Star del programma di Maria de Filippi, Amici.

La storia d’amore tra i due ballerini nasce 13 fa grazie alla passione comune per la danza che li ha resi sempre più complici fino ad innamorarsi perdutamente. Il loro primo incontro quando lui aveva solamente 18 anni e lei 16, un amore coronato dalle nozze e dall’arrivo della piccola Jasmine. La coppia di ballerini amata dal pubblico ha sempre mantenuto un certo distacco dal gossip, per cercare di proteggere la famiglia e la loro privacy.

Aria di crisi tra Todaro e la Tocca

Secondo il settimanale Chi uno dei ballerini di Amici potrebbe aver creato qualche tensione tra la coppia, tanto da far scatenare la gelosia di Todaro. Attualmente entrambi i ballerini sono impegnati nei rispettivi programmi di Ballando con le Stelle e Amici. Da sempre visti i come una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo, ma ad oggi sono innumerevoli le indiscrezioni che lasciano intendere che tra i due il rapporto non sia più così idilliaco.

A scatenare la crisi tra i due bellissimi e bravissimi ballerini secondo diverse indiscrezioni sarebbe l’arrivo di Valentin, ballerino approdato ad Amici particolarmente amato dal pubblico. Ma soprattutto a causa del grande feeling che si sarebbe instaurato tra la moglie e il giovane allievo all’interno della scuola di Amici.

Valentin bacia sulle labbra Francesca Tocca e Todaro esplode di gelosia

Feeling che è trapelato durante una performance tra Valentin e Francesca e che addirittura avrebbe messo in difficoltà la stessa Maria de Filippi. E proprio nel passo a due con la Tocca al termine dell’esibizione il ballerino avrebbe baciato sulle labbra la moglie di Todaro. Tanto da richiamare l’attenzione di Maria de Filippi che prontamente ha ripreso il ballerino affermando che la Francesca Tocca sia già impegnata.

Al momento Raimondo Todaro e Francesca Tocca non hanno commentato in alcun modo il gossip. Forse per non alimentare polemiche inutili e che ci sia un fondo di verità sull’ipotetica crisi? Di certo esistono numerosi indizi che fanno pensare ad una possibile crisi tra i due.

Entrambi su Instagram non postano da diverso tempo delle foto di coppia. La stessa Francesca Tocca non è apparsa nemmeno nei video con cui Todaro ha raccontato del matrimonio di Samanta Togni, che ha coinvolto nei festeggiamenti delle nozze tutti i ballerini professionisti di Ballando con Le Stelle.