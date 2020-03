Grande Fratello Vip: arrivano i primi aerei sulla Casa

Sulla Casa sono arrivati i primi aerei di questa quarta edizione vip. Ecco chi ha ricevuto la sorpresa e che cosa c’era scritto sugli striscioni

GF Vip: sulla Casa volano i primi aerei

Giovedì 5 marzo per gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip è stata una giornata piena di emozioni. Infatti, dopo lo scherzo di Patrick e Andrea, che hanno fatto credere a Sossio Aruta che fosse arrivato un aereo per lui, l’aereo, anzi, gli aerei sono arrivati davvero.

In mattinata nel cielo del giardino della Casa di Cinecittà è passato un primo aereo che portava il consueto striscione con una scritta dedicata a una concorrente. Si trattava di Licia Nunez. Quest’ultima era molto restia a presentarsi in giardino perché pensava fosse un altro scherzo. Invece no. I suoi fan le hanno fatto recapitare un messaggio: Licia we love you. Il tuo esercito di fan.

Subito dopo anche Paolo Ciavarro ha visto arrivare un messaggio per lui. Questa volta c’era scritto: Pa sorridi. Guarda la luna. Fan&Cli. Questa frase l’ha colpito molto e la sua emozione era chiara a tutti. Lo stesso Paolo ha confessato che gli tremavano le gambe appena prima di urlare un grazie e, ovviamente, un “Clizia mi manchi”.

Il terzo ed ultimo aereo è arrivato per Patrick: Forza Patrick, il GF sei tu!. Il gieffino ha ringraziato tutti, molto commosso, nominando anche il suo bambino, la mamma del suo bambino e poi è tornato il Patrick di sempre.

Le ultime vicende al GF Vip

La prossima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini sarà mercoledì 11 marzo. Questa settimana al televoto ci sono Fabio Testi, Asia e Sara. L’arrivo degli aerei ha dato una pausa ad un clima decisamente negativo. Infatti, in questi giorni ci sono stati molti scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il più accesso è stato quello tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima ha cercato di fare pace ma ha ricevuto ancora insulti. La showgirl stellare si è chiusa in confessionale in lacrime per il comportamento di Antonella Elia. Che cosa succederà nelle prossime puntate?