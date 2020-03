Paolo Ciavarro, un aereo tutto per lui al Grande Fratello VIP

In una giornata in cui lo spazio aereo della casa del Grande Fratello VIP è molto frequentato, anche Paolo Ciavarro ha ricevuto il suo personalissimo messaggio. Un momento di certo emozionante per il ragazzo che si è davvero commosso e che ha ringraziato con tutto il cuore chi ha pensato di fargli questa sorpresa.

Un ringraziamento speciale, ovviamente, a Clizia che all’interno della casa ha conquistato il suo cuore. Ricordiamo che la ragazza è stata squalificata alcuni giorni fa dal gioco.

Paolo Ciavarro, un messaggio emozionante

Dopo diversi aerei che hanno coinvolto diversi ragazzi all’interno della casa del Grande Fratello VIP, alcune ore fa è toccata anche a Paolo Ciavarro. Un’emozione unica per il ragazzo che non è riuscito a trattenere l’immensa gioia che lo pervadeva.

Importantissimo il messaggio che si accompagna all’aereo e che recita “Pa sorridi. Guarda la Luna. Fan&Cli”. L’intento appare chiaro: quello di restituire in tutto e per tutto il sorriso al ragazzo che, dall’eliminazione di Clizia, è apparso a tratti un po’ triste e malinconico. I motivi per sorridere, d’altra parte, Paolo Ciavarro pare averli tutti. Sta vivendo un’esperienza incredibile, lo sta facendo nella maniera migliore ed ha incontrato l’amore.

Clizia, infatti, lo attende al di fuori della casa. Non è affatto un segreto che tra i due ragazzi è nato un sentimento vero e che ci sono tutti i presupposti per iniziare una storia d’amore importante al di fuori della casa del Grande Fratello VIP.

La reazione emozionata di Paolo

Se il messaggio era emozionante, la reazione di Paolo Ciavarro non è stata da meno. Il ragazzo si è letteralmente precipitato in giardino per vedere l’aereo che stava attraversando il cielo di Roma proprio per lui.

“Mi tremano le gambe, è un’emozione enorme” dice il ragazzo che si lascia scappare qualche lacrima di gioia. A ridare allegria al tutto ci pensa, come al solito, Patrick che, rivolgendosi a Paolo dice “Adesso basta piangere, eh?”. Un sorriso sul volto del giovane Ciavarro era inevitabile. D’altra parte quella che ha appena vissuto è stata una delle emozioni più forti al GF VIP 4.