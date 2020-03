Uomini e Donne, anticipazioni 6 marzo: Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato

Terzo ed ultimo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato al parterre senior di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, infatti, alle 14:45 il pubblico di Canale 5 assisterà al terzo ed ultimo episodio settimanale con le dame e i cavalieri.

Le anticipazioni riportate in questo articolo sono fornite dai canali social del dating show di Maria De Filippi. Maria De Filippi perderà la pazienza con Armando Incarnato e addirittura lascerà lo studio interrompendo la puntata prima del solito. Naturalmente si parlerà anche di altre coppie.

Spoiler Trono over: Armando Incarnato fa piangere Veronica Ursida

Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono over di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Veronica Ursida. Quest’ultima inizierà a piangere dopo l’uscita in esterna con uno dei cavalieri. E mentre lei sarà in lacrime, lo spasimante 30enne che si chiama Andrea inizierà a pensare che lei abbia già un fidanzato.

Che sia questa la ragione per non proseguire la frequentazione? “Ora asciugati le lacrime”, le dirà Armando Incarnato rivolge alla diretta interessata. A quel punto interverrà Maria De Filippi ricordando al napoletano di essere un uomo.

Infatti subito dopo la padrona di casa avrà una reazione clamorosa nei suoi confronti. Nel frattempo, Veronica chiarirà dicendo di non voler offendere la new entry e, al centro del parterre, gli dirà di essersi sentita più madre che donna: “Sono venuta qui per dare un taglio al mio passato”.

Uomini e Donne: Gianni non crede Marcello e Anna Maria

Stando alle ultime anticipazioni forniti dai canali ufficiali del dating show di Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 6 marzo 2020 I telespettatori vedranno le informazioni sugli altri volti del parterre senior di U&D. “Io devo andare a fondo”, dirà in studio dello storico opinionista di Gianni Sperti a proposito del cavaliere Marcello Michisanti.

“Non ho bisogno di nessun uomo che mi mantiene. Te lo posso garantire”, risponderà la dama Anna Maria. Inoltre nell’ultimo appuntamento settimanale ci sarà spazio anche sulla frequentazione tra Marco B. e Antonella. “A me dispiace ma c’è uno per Antonella”, dirà la padrona di casa Maria De Filippi. Subito dopo la conduttrice si allontanerà lasciando spazio ad un nuovo ballo tra dame e cavalieri. Ecco la clip del portale web Witty tv con tutti gli spoiler: