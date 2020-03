Antonella Elia furiosa con Valeria Marini GF Vip ma il video la incastra “Due pugni sui reni” (VIDEO)

E’ di nuovo lite fra Antonella Elia e Valeria Marini, l’ex valletta di Mike Bongiorno mente ancora e accusa la Marini di averle dato due pugni sui reni, ma il video la incastra

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip, e tornano ancora a litigare con violenza Antonella Elia e Valeria Marini. Le due showgirl non si fermano dinanzi a nulla, e sono sempre l’una contro l’altra. E’ chiaro che i due caratteri sono incompatibili, tuttavia gli scontri sono molto forti. Sono talmente forti che a volte basta che i corpi si sfiorano per scagliarsi a vicenda offese e insulti.

L’ultimo litigio è avvenuto mentre Valeria stava pulendo la cucina e Antonella stava preparando il pranzo. Le due donne si sono ritrovate davanti al lavabo e per caso Antonella ha sfilato l’infradito a Valeria con i piedi. La Marini ha quindi dato due colpetti sulla spalla ad Antonella per farle vedere cosa era successo. Per Valeria era un piccolo rimprovero, ma la Elia non ha gradito.

Antonella Elia accusa Valeria di averle dato pugni sui reni

E così Antonella ha reagito accusando Valeria di darle pugni sui reni con la ciabatta. Apriti cielo, che non l’avesse mai detto! Lo scontro è partito a razzo, e Valeria, che era in buona fede, ha detto ad Antonella che non le aveva dato pugni sui reni. La Marini ha ribadito di averla sfiorata con gentilezza e per ripicca le ha anche fatto il verso.

La Elia l’ha insultata dicendole che era una cretina. Le urla hanno richiamato l’attenzione degli altri inquilini. E’ intervenuto allora Antonio Zequila per placare gli animi, e Valeria ha risposto che finalmente c’era qualcuno con intelligenza. A quel punto la Elia non ci ha visto più e le ha detto di levarsi dalle palle. L’ha anche definita gallina per come starnazzava.

Il video rivela la verità e smentisce Antonella

A quell’insulto anche la Marini salta dalla rabbia e così ha cambiato atteggiamento. Se fino ad un momento prima era intenta a scherzare come fa al solito, poi ha capito che Antonella faceva sul serio. La sua rabbia era tanta che gli altri coinquilini non riuscivano a calmarla. E così anche lei ha cominciato ad insultare Antonella.

Valeria le ha detto che la sua presenza era un’offesa al pubblico e alle donne. La lite poi è degenerata e sono dovuti intervenire Zequila e Denver Antonio per sedare gli animi. Antonella dopo la lite insisteva ancora sul fatto dei pugni sui reni, purtroppo un video la smentisce. Cosa farà Signorini? Staremo a vedere!