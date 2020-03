Alfonso Signorini GF Vip 4 nella bufera: i suoi gesti non sono passati inosservati

Finisce nel mirino Alfonso Signorini finisce nel mirino, il suo tono moraleggiante non piace al pubblico da casa, vediamo cosa è successo!

Prima o poi tutti al Grande Fratello Vip 4 fanno parlare di se e adesso è la volta di Alfonso Signorini. Ma cosa ha fatto il conduttore? Cosa ha detto il direttore di “Chi” per ricevere delle accuse dal popolo social? Beh, sono tante le cose che non vanno del conduttore.

Anzi, sono tante le cose che non piacciono di lui, in particolare la sua conduzione con toni moraleggianti. Sono in molti a sostenere che Signorini protegge alcuni concorrenti della casa mentre altri li rimprovera invitandoli a comportarsi bene.

Stando al parere degli utenti i suoi protetti sarebbero Antonella Elia e Antonio Zequila, difesi anche dagli autori che non mandano in onda alcuni loro rvm. In queste registrazioni ci sarebbero comportamenti dei due inquilini abbastanza compromettenti, che potrebbero mettere a rischio la loro permanenza nella casa.

Alfonso Signorini ha delle preferenze al GF Vip

Tutti hanno capito chi sono i protetti di Signorini, in ogni puntata il conduttore ha sempre parteggiato per loro. Impossibile non capirlo, come si può? Le preferenze di Signorini hanno però fatto dei danni, come ha riconosciuto qualche utente su Twitter. E’ stato proprio un utente sui social a definire bigotto e indegno il comportamento del conduttore.

Quando ha finto di fare la ramanzina alla Elia era palese la sua superficialità e tutti lo hanno notato. La situazione nella casa rimane comunque complicata. Continuano infatti a litigare la Elia con Valeria Marini, ma qualcuno ha messo in mezzo anche Serena Enardu, ormai fuori dalla casa. A parlare di lei è stato Patrick Ray Pugliese.

Patrick torna a parlare di Serena Enardu

La Enardu è stata quindi di nuovo nominata da un concorrente della casa, Patrick Ray Pugliese. In un lungo monologo che ha tenuto mentre era in giardino il gieffino ha parlato di narcisismo e ha fatto il nome di Serena. La Enardu si riappacificata con Pago proprio all’interno della casa del GF Vip, come Patrick sa bene.

Ray Pugliese ha espresso il suo parere con molta diplomazia, senza offendere. Secondo lui Pago è una persona emotiva vittima del narcisismo di Serena. Cosa diranno del commento di Patrick la Enardu e Pago? Risponderanno alla spinosa riflessione di Patrick che pare abbia anche un cervello? Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima diretta!