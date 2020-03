Elena Santarelli in lacrime dopo lo scherzo de Le Iene

I fatidici scherzi de Le Iene non risparmiano nessuno e questa volta è toccato proprio alla show girl e modella di Latina, Elena Santarelli. Sbeffeggiata da Stefano Corti e Alessandro Onnis che hanno mandato la Santarelli su tutte le furie fino a farla piangere a dirotto.

Elena Santarelli in prima linea con la sua associazione di beneficienza Heal

Dopo la lunga e dolorosa malattia del figlio superata con la completa guarigione, la Santarelli si occupa di beneficienza essendo madrina di un’associazione. Heal che si occupa proprio di raccogliere fondi per poter finanziare la ricerca oncologica.

Fortunatamente era solamente uno scherzo, ma che è servito a far vedere quanto la show girl tenga alla sua associazione che combatte contro i tumori da anni. Da sempre combattente Elena Santarelli è molto amata dal suo pubblico, ma vederla così arrabbiata, delusa e in lacrime è stata sicuramente una sorpresa per molti che di sicuro hanno apprezzato il suo buon cuore.

Lo scherzo de Le Iene a Elena Santarelli

Le due Iene Corti e Onnis avrebbero fatto credere alla moglie di Bernardo Corradi che il segretario dell’associazione di beneficienza che la vede impegnata in prima linea, avrebbe rubato i soldi donati in beneficienza dal conto corrente dell’associazione.

Cifre particolarmente corpose che il segretario dell’associazione avrebbe speso per cercare di conquistare una donna, Giorgia Venturini. Simone avrebbe utilizzato il denaro destinato alla fondazione e alla ricerca per fare dei regali piuttosto costosi alla nuova fiamma. La giornalista con cui ha iniziato una relazione extraconiugale.

Anche il giornalista Gabriele Parpiglia si è prestato allo scherzo facendo il complice. Lui avrebbe alimentato e fomentato la rabbia della Santarelli fornendo false informazioni. Secondo Gabriele, Giorgia Venturini avrebbe ottenuto circa 70 mila euro in doni e oggetti di lusso, come gioielli e borse firmate.

Durante lo scherzo piuttosto pesante messo in scena da Le Iene, Elena Santarelli insieme all’amico Gabriele Parpiglia richiede gli estratti conto dell’associazione per cercare di capire se Simone avesse realmente approfittato dei fondi dell’associazione. La Santarelli trovando un vuoto di 160 mila euro ad una società intestata al segretario, la Santarelli va su tutte le furie e chiede un confronto con Simone.

Elena e Gabriele scoprono che Simone starebbe cenando in dolce compagnia in uno dei locali più esclusivi di Roma. Dove avrebbe prenotato l’intero piano a disposizione per un concerto privato di Bianca Atzei. La Santarelli si dirige immediatamente dal segretario dell’associazione per cercare un confronto ma la situazione degenera immediatamente.

Il finale dello scherzo è realmente esilarante con lo scontro acceso tra Elena Santarelli e Giorgia Venturini, e con Bianca Atzei che canta le sue canzoni in sottofondo. E proprio quando appaiono improvvisamente le due Iene per dirle che era solo uno scherzo, la Santarelli scoppia in un pianto a dirotto liberatorio.