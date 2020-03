Oroscopo Paolo Fox 6 marzo 2020: buon cielo per l’Ariete, Toro agitato

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 marzo annuncia novità davvero interessanti. Per i nativi del Toro è una giornata piuttosto agitata, invece, per le persone nate sotto il segno del Sagittario è serena. Nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di venerdì su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 6 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata c’è un buon cielo. Non mancano problemi personali da risolvere. Non è facile raggiungere qualcosa di positivo e risolvere tutto in pochi minuti. In amore può arrivare una risposta concreta.

Toro – Potreste sentirvi un po’ agitati e questo lo noterà chi vi sta attorno. Magari non siete neanche così pensierosi, ma ogni tanto diventate aggressivi. Portate avanti le vostre certezze anche in amore. Avete la possibilità di fare una scelta di coppia, ufficializzare una storia o fare un incontro importante.

Gemelli – La buona energia di questa Luna potrebbe rasserenare il vostro animo. All’orizzonte non ci sono grandi eventi ma dovete risolvere quei problemi nati nel 2019. Non assorbite troppe tensioni. Le prossime due giornate saranno particolarmente belle in amore.

Previsioni di venerdì 6 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – State vivendo una fase di transizione. Probabilmente negli ultimi mesi alcune esperienze non sono state facili da vivere e da digerire. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia, nell’ambito del lavoro, di non fare troppe polemiche, perché non tutti vi appoggiano. In campo sentimentale sarà tutto più facile da gestire e da vivere.

Leone – In questa giornata avete bisogno di allegria. Chi era stato messo da parte nel lavoro avrà già ricevuto una chiamata. I prossimi giorni potrebbero essere particolari per le coppie che hanno già vissuto una crisi. Se ci sono problemi lavorativi, è meglio evitare le competizioni.

Vergine – Fine settimana più tranquilla, l’uomo delle stelle consiglia di dare più valore alla vita sentimentale. Evitate conflitti con persone diverse da voi. In amore potreste desiderare di avere un rapporto part-time.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo fine settimana potrebbe portare serenità il campo amoroso e lavorativo. Se, invece, c’è un ex che non vi lascia in pace, fate molta attenzione perché l’unica cosa che non desiderate fare è tornare sui vostri passi.

Scorpione – In queste 48 ore serve la massima calma. Avete un atteggiamento piuttosto aggressivo nei confronti delle situazioni. Vivendo una situazione particolare potreste credere che una cosa sia negativa quando in realtà non lo è.

Sagittario – Per voi la serenità può essere anche fare qualcosa di nuovo. Allora cercate di programmare qualcosa di bello per questo fine mese. Garanzie in più in amore. Sia in questa giornata che sabato avrete occasioni imperdibili.

L’oroscopo di Paolo Fox da Capricorno a Pesci

Capricorno – State buttando giù le certezze del passato e ne state trovando altre. Vi state basando sulle esperienze del passato per costruire il futuro. In amore sarete più allegri ma non sarà un periodo davvero sereno.

Acquario – In queste 24 ore potreste arrabbiarvi e magari notare che qualcuno è un po’ impreciso. Solitamente non siete così attenti ai dettagli, però, potreste risentire di qualche provocazione. L’astrologo consiglia di farvi scivolare le cose addosso. Domenica sarà una giornata migliore per l’amore.

Pesci – In questi giorni avrete una grande carica. Questo fine settimana può essere gestito nei migliori dei modi. Ultimamente, con i nativi del Leone c’è stata una forte complicazione e competizione. Adesso è possibile trovare un punto di riferimento in comune.