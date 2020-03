Federica Panicucci pronta alle nozze con Marco Bacini

La conduttrice del mattino di canale 5 Federica Panicucci dopo la dolorosa separazione dall’ex marito Mario Fargetta ha svelato che tornerà all’altare con l’imprenditore milanese, Marco Bacini.

A 52 anni e dopo aver superato una dolorosa separazione dall’ex marito, il dj Fargetta, la Panicucci ha ancora voglia di innamorarsi e dichiara che: “ Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare”. E proprio da questa parole si evince quanto sia innamorata la Panicucci del suo nuovo compagno, tanto da sentirsi felice e appagata. La stessa conduttrice conferma che presto sposerà la sua metà del cielo, Marco Bacini.

Federica Paninucci l’amore e i sacrifici per i figli

Federica Panicucci e Mario Fargetta sono genitori di due figli Sofia e Mattia, e solamente nel 2015 hanno deciso di divorziare con molto dolore. Tutte le mattine al timone della squadra di Mattino Cinque, Federica Panicucci è una delle conduttrici della televisione più amate, ma anche una mamma molto presente nella vita dei suoi figli.

La Panicucci racconta di quanto sia stato difficile fisicamente quando erano piccoli Mattia e Sofia, tra le notti in bianco, le influenze di stagione. E come tutte le mamme oltre a dover gestire i figli doveva ugualmente alzarsi alle 5 del mattino per prepararsi alla diretta. Ma ha sempre tenuto ad essere molto presente con i figli, concentrata sui loro bisogni e le loro priorità sacrificando se stessa.

Federica Panicucci presto a nozze con Marco Bacini

L’amore per la conduttrice è arrivato sicuramente in un periodo della vita piuttosto particolare. A distanza da un anno dal divorzio con l’ex marito, la Panicucci riscopre l’amore tra le braccia di Marco Bacini. La conduttrice racconta del suo compagno come di un uomo di altri tempi, galante e protettivo cosa che ha sempre sognato e cercato in un uomo. La Panicucci aggiunge che il compagno riesca a ridere e ad amare anche i difetti che la stessa conduttrice ammette di avere.

Solamente qualche anno fa la conduttrice riflettendo su un possibile matrimonio con l’imprenditore milanese sembrava piuttosto ferma e decisa sulla convinzione che avendo due bambini, non dovrebbe essere una decisione da poter prendere a cuore leggero ma con molta serietà.

A distanza di circa due anni la Panicucci sembrerebbe non avere alcun dubbio riguardo la sua possibile unione in matrimonio con il compagno, Marco Bacini. Tanto che lei stessa in una recente intervista ha confermato che fra i suoi progetti ci sarà il matrimonio. Aggiungendo poi: “Ogni giorno Marco mi sceglie e io lo scelgo. Ho trovato la mia metà del cielo”.