Scandalo a Uomini e Donne: “Mi hanno costretta a farlo, ecco cosa succede dietro le quinte del Trono over”

Gemma Galgani da un nuovo due di picche al cavaliere Remo

In questi giorni i telespettatori del Trono over di Uomini e Donne hanno assistito al ritorno in studio di ex spasimanti di Gemma Galgani. Un’iniziativa da parte di Tina Cipollari per far ricordare al pubblico quanti cavalieri in realtà la dama torinese ha frequentato in questi 10 anni. Alla piemontese ha fatto molto piacere il ritorno di Remo, un signore umbro che all’epoca venne lasciato da Gems.

Dopo aver danzato due volte, quest’ultima le ha dato la possibilità di rivedersi ma solo dopo poche ore lo ha liquidato. Visto che si parla del passato, un po’ di tempo fa dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi è accaduto un piccolo scandalo al punto che una dama ha voluto confessare tutto. Di cosa si tratta?

La denuncia di una dama su certi atteggiamenti avvenuti dietro le quinte

Un po’ di tempo fa una dama del Trono over di Uomini e Donne ha chiesto la parola rivelando che dietro le quinte del programma qualcuno ha degli atteggiamenti molto particolari. La persona in questione in quell’occasione addirittura aveva parlato di ‘nonnismo’ da parte di qualche protagonista del parterre senior.

La testimone, infatti, si era lamentata del fatto che coloro che sono all’interno del dating show da più tempo non sono mai solidali nei confronti delle nuove entrate. Addirittura disse ce le rubarono il pasto nella mensa Mediaset del centro Elios. Parole che avevano lasciato a bocca aperta il pubblico ma soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi.

C’è ancora del ‘nonnismo’ al Trono over di Uomini e Donne?

In quell’occasione, però, le dame veterane del Trono over di Uomini e Donne respinsero ogni accusa fatta dalla new entry. Tra queste Gemma Galgani e Barbara De Santi. A quel punto intervenne un’altra signora del parterre senior per difendere colei che aveva denunciato il tutto.

La donna disse che dietro le quinte erano in tre e l’avevano costretta a stare allo scherzo. Poi disse che in quella trasmissione vedeva poche femmine visto il comportamento che assumo certe. Naturalmente le parole delle due dame all’epoca alimentarono una serie di polemiche da parte dei fan e del popolo del web.