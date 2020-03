Oroscopo Branko 6 marzo 2020: Toro impulsivo, Leone in difficoltà

L’oroscopo di Branko del 6 marzo 2020 riporta novità a dir poco interessanti per tutti i segni zodiacali. Per le persone dell’Ariete è una giornata instabile, invece, per i nativi del Leone è complicata. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di venerdì su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 6 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata instabile, quindi è meglio evitare qualsiasi mossa decisiva. Ci sono buone novità in famiglia che riguardano gli anziani. Quando volete, sapete prendere cura di voi stessi, la vostra medicina è lavoro, professione. Le donne del segno che vogliono conquistare qualcuno, devono usare l’arte della seduzione.

Toro – In questi due giorni Luna in Leone vi rende impulsivi. In famiglia tornano le discussioni con i figli maggiorenni che non accettano le vostre scelte. La rabbia non risolve nulla, l’uomo delle stelle consiglia di concentrarvi sul lavoro. Luna buona o negativa, avrete comunque successo e amore.

Gemelli – Aria di cambiamenti. Non avete nessun pianeta in contrasto, solo Nettuno tiene sotto pressione il mondo. Cercate di sfruttare al massimo i due giorni di Luna in Leone, soprattutto la vostra eccezionale forza mentale. Domenica Luna inizia a diventare piena in Vergine, occhio allo stomaco.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Le scelte in campo pratico devono essere prese in autonomia, considerando l’atmosfera ostile nel vostro ambiente. Luna in Cancro si oppone ai quattro pianeti in Capricorno, la loro opposizione tocca le collaborazioni e il matrimonio. Nessuno vi supera in amore.

Leone – Momento davvero difficile per il campo professionale ma Venere è convinta che siete capaci di gestire le provocazioni. Insofferenza e orgoglio non servono a nulla, nemmeno in amore.

Vergine – In campo lavorativo avete una grande voglia di intraprendere iniziative e affari, e sperimentare nuovi metodi. Nei momenti di incertezza potete contare su molti pianeti come Venere, Urano, Marte, Giove, Saturno, Plutone e Mercurio.

Previsioni di venerdì 6 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata fortunata grazie a Luna in Leone. Mercurio s’interessa dei vostri affari e delle vostre collaborazioni. Cercate di sistemare le cose in famiglia, i vostri figli non credono alla crisi economica e pretendono di più. Siate più generosi con il vostro coniuge.

Scorpione – Il vostro è un segno che ama vivere sempre a pieno ritmo. Luna in Leone opposta a Mercurio, quadrata a Urano e Venere, disturba la salute. Dopo un periodo di calma, una nube si addensa su salute e famiglia. Evitate situazioni pericolose e i luoghi affollati.

Sagittario – Alcuni di voi risentono ancora del primo quarto del 2 marzo e ora sarà sotto la pressione maggiore della Luna piena in Vergine, domenica. Fase che darà qualche fastidio nel campo della salute. Nuove possibilità si preparano per la primavera. E l’amore?

L’oroscopo di Branko del 6 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Dopo l’agitata Luna in Cancro, il fine settimana riprende colore, profumi, poesia, passione. Fino a martedì avrete una situazione astrale quasi perfetta, invidiabile. Giove vi consiglia di non trascurare l’amore.

Acquario – Solo voi potete dirci se state vivendo un amore scandaloso al sole. Anche se sono fatti vostri, l’oroscopo di Branko ci tiene ad avvertirvi che la Luna in Leone è una spia patentata, meglio non avere segreti scottanti. In questa giornata le donne del segno hanno problemi intimi, invece, gli uomini un calo di virilità.

Pesci – Ripartite subito con le vostre azioni, i progetti, i lavori. Volontà, intraprendenza, entusiasmo sono le qualità che vi trasmette Marte eccezionale. Giove, invece, vi rende irresistibili e affascinanti. Il fiore del vostro amore è Venere in Toro, una rosa profumata con una spina nascosta tra le foglie. La gelosia che avete nei confronti del vostro partner è compresa da Nettuno. Quando una persona ama come voi amate, è impossibile non essere gelosi.