Antonio Zequila e Adriana Volpe, pace fatta al GF VIP 4

Dopo i litigi che hanno caratterizzato le ultime due dirette del Grande Fratello VIP, sembra tornato il sereno tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. I due hanno si sono, infatti, chiariti alcune ore fa ed hanno sigillato la pace con un abbraccio. Il discorso sul presunto flirt giovanile tra loro pare, quindi, chiuso in maniera definitiva anche se, occorre ribadirlo, a confermarne l’esistenza è stata la madre dell’uomo.

Antonio Zequila e Adriana Volpe, così è partito tutto

I dissapori tra Adriana Volpe e Antonio Zequila al Grande Fratello VIP sono iniziati quando l’uomo ha rivelato di aver avuto un flirt con la Volpe. Circostanza, questa, che è stata duramente smentita dalla donna. Inutile dire che sono volate parole grosse ed insulti tra i due e che nessuno di loro aveva la minima intenzione di indietreggiare.

A rincarare la dose e a mettere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il GF che ha mostrato, anche durante l’ultima diretta del 2 marzo, le affermazioni di Antonio Zequila sul pomeriggio di passione con Adriana. Il discorso si era chiuso bruscamente con la donna che affermava che, da quel momento in avanti, Zequila sarebbe stato completamente invisibile per lei.

Pace fatta, l’abbraccio tra i due concorrenti

Nonostante le premesse fossero tutt’altro che rosee, Antonio Zequila e Adriana Volpe hanno comunque fatto pace. L’iniziativa è partita dall’uomo che ha deciso, davanti a tutti gli altri concorrenti, di scusarsi una volta per tutte con la dama.

Un gesto completamente inaspettato a cui tutti hanno assistito ieri sera mentre ci si stava preparando per la cena. “Ragazzi scusate ma posso dire una cosa importante?” ha esordito Zequila. Poi ha proseguito “Siccome l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più volevo chiederle scusa davanti a tutti”.

Adriana Volpe ha replicato “Ma ti scusi solo per la voce o anche per i contenuti?”. La risposta di Antonio Zequila ha fugato ogni dubbio “Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso”. L’abbraccio ha, dunque, sancito la pace tra i due con la promessa che Zequila andrà in confessionale a rettificare quanto affermato fino a questo momento.